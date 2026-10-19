کد خبر: 1385638
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۲
سیاست » اخبار کلی
پزشکیان:

قهرمانی تیم ملی کشتی گواهی بر ظرفیت ورزش کشور برای خلق پیروزی‌های بزرگ‌تر است

پزشکیان رئیس جمهور در پیامی قهرمانی غرورآفرین تیم ملی کشتی آزاد امید کشورمان در رقابت‌های جهانی آمریکا را تبریک گفت و نوشت: قهرمانی هر دو تیم ملی کشتی فرنگی و آزاد در این آوردگاه جهانی، گواهی بر ظرفیت بزرگ ورزش کشور برای خلق پیروزی‌های بزرگ‌تر است.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان در پیام تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در رقابت‌های جهانی آمریکا، این دستاورد بزرگ را جلوه‌ای درخشان از توانمندی، اراده و شایستگی جوانان ایران در عرصه رقابت‌های جهانی توصیف کرد و نوشت: این موفقیت‌های پی‌درپی نشان می‌دهد سرمایه انسانی ارزشمند، استعدادهای درخشان و روحیه پهلوانی جوانان ایرانی، با برخورداری از تلاش مستمر، دانش مربیان و حمایت‌های لازم، می‌تواند در بالاترین سطح رقابت‌های جهانی افتخارآفرین باشد. قهرمانی هر دو تیم ملی کشتی فرنگی و آزاد در این آوردگاه جهانی، گواهی بر ظرفیت بزرگ ورزش کشور برای خلق پیروزی‌های بزرگ‌تر است.

متن پیام رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

قهرمانی غرورآفرین تیم ملی کشتی آزاد امید کشورمان در رقابت‌های جهانی آمریکا را به ملت بزرگ و قهرمان‌پرور ایران، کشتی گیران لایق کشورمان، خانواده بزرگ کشتی و همه مربیان، کادر فنی و دست‌اندرکاران این رشته پرافتخار صمیمانه تبریک می‌گویم.

در ادامه درخشش تیم ملی کشتی فرنگی، این بار شاهد قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در کشور آمریکا هستیم؛ دستاوردی بزرگ که با کسب مدال‌های رنگارنگ، جلوه‌ای درخشان از توانمندی، اراده و شایستگی جوانان ما را در عرصه رقابت‌های جهانی به نمایش گذاشت و سربلندی را برای آحاد ملت ایران به ارمغان آورد.

این موفقیت‌های پی‌درپی نشان می‌دهد سرمایه انسانی ارزشمند، استعدادهای درخشان و روحیه پهلوانی جوانان ایرانی، با برخورداری از تلاش مستمر، دانش مربیان و حمایت‌های لازم، می‌تواند در بالاترین سطح رقابت‌های جهانی افتخارآفرین باشد. قهرمانی هر دو تیم ملی کشتی فرنگی و آزاد در این آوردگاه جهانی، گواهی بر ظرفیت بزرگ ورزش کشور برای خلق پیروزی‌های بزرگ‌تر است.

با قدردانی از همه دست اندرکاران این موفقیت ارزشمند، امیدوارم با تقویت زیرساخت‌های ورزش، حمایت بیشتر از استعدادهای جوان، شاهد تداوم این درخشش‌ها و اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی در میادین بین‌المللی باشیم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، کشتی ، کشتی آزاد
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ

بدون شرح

جانباز جنگ ۱۲روزه بود و شهید جنگ رمضان شد

افزایش ۱.۱۵ نمره‌ای معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان

قیمت ۸۵ هزار تومانی گندم روی میز تصمیم قرار گرفت

اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم

«غذای نیمروز» مجیدی بهترین فیلم بوسان شد

غزه اروپا را تغییر داد؛ شکاف‌هایی که بزرگ‌تر می‌شوند

چه افرادی مشمول افزایش اعتبار کالابرگ می‌شوند؟

جهان در مهار خشونت علیه کودکان عقب مانده است؛ غزه نماد رنج و محرومیت کودکان

افشاگری جمهوری‌خواهان آمریکا درباره انتخابات میان‌دوره‌ای

‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف

بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های تجهیزاتی /هشدار اختلال در تولید به‌دلیل تاخیر در تامین ارز

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

تقدیر از پزشکیان بسیجی

قتل بر سر مزاحمت برای زن همسایه

رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان

حنظله اطلاعات وزیر خارجه پیشین رژیم اسرائیل را هک کرد

آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

مراسم اولین سالگرد درگذشت سردار افشار

‌قتل دختر به خاطر جواب رد به خواستگاری + گفت‌وگو با متهم

زمان‌بندی خوداظهاری کالابرگ بر اساس کدملی

جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید

نوستالژی آر‌پی‌جی!

پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شد

شهادت مسئول بسیج خواهران مهرستان در پی حمله تروریستی

احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام کالابرگ

امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید

رویترز: حملات دقیق ایران طرح جنگی آمریکا را به هم ریخت

افول لیبرالیسم با «جمهوری سوسیالیستی امریکا»!

کانتینر پَر!

سرنگونی پهپاد متجاوز در استان مأرب یمن

رویترز: اسرائیل با تبلیغات آنلاین از کاربران اینترنت جاسوسی کرده است

مجید مجیدی واجد شرایط رقابت اسکار شد

زمین لرزه‌ای به قدرت ۳.۶ ریشتر مرز افغانستان و تایباد را لرزاند

حق وتوی هرمز بر سیلیکون‌ولی

باز تعریف نظام حقوقی با فرایند جدید ارجاع هوشمند پرونده‌ها

حافظ‌کشی به رسم دیوانگان

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

روسیه: بارگیری نخستین محموله گازوئیل به آمریکا حداقل ۲ یا ۳ هفته طول می‌کشد

روابط تاریخی میان ایران و یمن باید تقویت یابد

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

برای خدمت به مردم تا پای جان ایستاده‌ایم/ کسی را از خدمت محروم نکنیم

وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس چه توجیهی دارد!

تشریح برنامه جدید شهرداری تهران برای مسکن پایتخت

تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است

اشراف ایران بر تنگه هرمز

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اختلاف شاید درگیری هرگز!
گفت‌وگو با دکتر حقانی/  در ذهن دولت‌های استعماری ایران یک کشور محذوف است!
تکرار تاریخ شکست‌خورده کشف حجاب این باردر آذربایجان
گفت‌وگو با برادر شهید جنگ ۱۲روزه/ همیشه برای خدمت به مردم پای کار بود
سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ
تنگه هرمز نقطه آغاز نظم جدید منطقه‌ای
گفت‌و‌گو با همسر شهید شمقدری/ پسرم به دوست آسمانی‌اش «علیرضا» پیوست
نامه تاریخی رهبر شهید به آیت‌الله صدوقی، سندی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی
به‌بهانه بازپخش «خواب و بیدار»/ جذابیت ضدقهرمان لزوماً از شرارت او ناشی نمی‌شود
بازدارندگی جنگی مهم‌ترین کارکرد قدرت نظامی 
کلاه بدون پشم ترامپ در تهدید ایران
نوستالژی آر‌پی‌جی!
هر که ظن بد به مسلمانان می‌برد خبیث‌النفس و بدباطن است
جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار