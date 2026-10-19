تصاویر جدید ماهواره ای از بندر ینبع عربستان/ تنها یک نفتکش بزرگ حرکت کرده است

جوان آنلاین: بر اساس اطلاعات دریافتی، تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که طی سه روز گذشته تنها ۵ کشتی نفت خام را در بندر ینبع بارگیری کرده‌اند.

بر اساس این گزارش؛ همچنین در این مدت تنها یک نفت کش غول پیکر بندر مذکور را ترک کرده است.

به گزارش المنار، اگرچه نفتکش های کوچک تر در این مدت حرکت کرده‌اند، اما نفتکش های بزرگ تر مشاهده شده در بندر ینبع همان پنج کشتی هستند. این داده ها نشان می دهد که صادرات نفت عربستان از طریق بندر ینبع بسیار کمتر از مقادیر اعلام شده است بدون اینکه دادهای دریافتی شامل برآورد خاصی از مقادیر نفت بارگیری یا صادر شده باشد.

گفتنی است که بندر ینبع برای عربستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های صادرات نفت عربستان به بازارهای جهانی از طریق دریای سرخ است و بخش مهمی از استراتژی ریاض برای کاهش وابستگی به مسیر دریایی تنگه هرمز را تشکیل می‌دهد.

برخی کارشناسان رسیدن حملات به این بندر، وقوع آتش‌سوزی و توقف عملیات بارگیری با وجود اقدامات حفاظتی اعلام شده توسط ریاض با کمک فرانسه و یونان را به منزله محکی برای سیستم دفاعی مورد اتکای عربستان دانستند به ویژه اینکه بندر ینبع به تازگی به نقطه حساسی در معادله امنیت صادرات نفت عربستان تبدیل شده است.