کارشناس آمریکایی: دوران هژمونی ایالات متحده به پایان رسیده است

«ارل راسموسن» مشاور بین المللی و سرهنگ بازنشسته ارتش تروریستی آمریکا در اظهاراتی با بیان اینکه جهان از نظر اقتصادی و چشم‌انداز حفظ صلح در دوره بسیار خطرناکی قرار دارد، تاکید کرد: دوران هژمونی ایالات متحده به پایان رسیده است.

جوان آنلاین: راسموسن در مصاحبه با خبرگزاری ریانووستی اظهار کرد: ایالات متحده باید خود را با شرایط جدید وفق دهد.

وی افزود: واشنگتن باید ادعاهای خود مبنی بر سلطه جهانی را کنار بگذارد و با سایر قدرت‌های جهانی همکاری کند چرا که دوره هژمونی آمریکا به پایان رسیده و رهبران این کشور چاره‌ای جز پذیرفتن این موضوع ندارند.

به نوشته خبرگزاری ریانووستی، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد پیش‌تر با بیان اینکه جهان به‌طور بازگشت‌ناپذیری به سوی نظمی چندقطبی در حرکت است، گفته بود: نهادهای بین‌المللی باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که بازتاب‌دهنده تغییر در موازنه قدرت جهانی باشند.

گوترش همچنین خواستار اصلاح شورای امنیت سازمان ملل از جمله گسترش حضور کشورهای در حال توسعه در آن شده بود.

در همین ارتباط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیش از این و در جریان سخنرانی خود در نشست «باشگاه گفت وگوی والدای» خواستار تلاشی جمعی برای پی‌ریزی یک نظم جهانی چند قطبی در آینده شده بود، نظمی که منافع تمام ملت‌ها را در نظر بگیرد.

پوتین تاکید کرد که یکی از اصول کلیدی چنین نظمی باید این باشد که امنیت برخی دولت‌ها به قیمت به خطر افتادن امنیت دیگران تامین نشود.