دمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین در واکنش به اتهام‌زنی اروپا مبنی بر دست داشتن مسکو در اعتراضات اروپایی، اعلام کرد که دیگر هیچ کس این ادعاهای پوچ را جدی نمی‌گیرد.

جوان آنلاین: پسکوف تاکید کرد: دیگر هیچ‌کس این ادعاهای پوچ را در هیچ کجا، حتی در اروپا، جدی نمی‌گیرد.

آندریس کولبرگس نخست وزیر لتونی پیش از این با متهم کردن روسیه به دست داشتن در اعتراضات در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، خطاب به رهبران اتحادیه اروپا خواست از صدور ویزا برای شهروندان این کشور خودداری کنند.

در مقابل ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه از او خواست تلویزیون را روشن کند و متوجه شود چه کسی اروپا را تهدید می‌کند.

به گزارش ایرنا، در پی ناآرامی‌ها و غارت گسترده فروشگاه‌ها در شهرهای مختلف فرانسه در جریان اعتراضات ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر)، مقام‌های این کشور از بازداشت دست‌کم یک‌هزار و ۸۰۰ نفر، مجروح شدن بیش از ۵۰۰ نیروی پلیس، ژاندارمری و آتش‌نشانی و خسارت صدها میلیون یورویی به واحدهای تجاری خبر دادند.

روزنامه فرانسوی لوفیگارو در همین زمینه نوشت: تجمعات علیه افزایش هزینه‌های زندگی در شماری از شهرهای فرانسه به درگیری‌های خیابانی، تخریب اموال عمومی و خصوصی و غارت فروشگاه‌ها انجامید.

بر اساس این گزارش، وزارت کشور فرانسه اعلام کرده است که در جریان حوادث روز شنبه، بیش از هزار و ۸۰۰ نفر بازداشت شده‌اند. لوران نونز، وزیر کشور همچنین از مجروح شدن بیش از ۵۰۰ نفر از نیروهای پلیس، ژاندارمری و آتش‌نشانی خبر داده و تأکید کرده است که آمار اعلام‌شده هنوز نهایی نیست.

اعتراضات فرانسه به سایر پایتخت‌های اروپایی نیز کشیده شده است و مردم اروپا در روزهای اخیر در اعتراض به هزینه‌های زندگی در بلژیک، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال به خیابان‌ها آمدند.