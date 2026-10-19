پلیس برزیل پس از دریافت هشدار درباره احتمال وجود مواد منفجره در خودروی متعلق به تیم انتخاباتی فلاویو بولسونارو، نامزد ریاست‌جمهوری این کشور، محل را بازرسی کرد و احتمال وجود بمب را رد کرد.

جوان آنلاین: نیروهای ویژه تاکتیکی پلیس نظامی ایالت سائوپائولو شامگاه یکشنبه پس از دریافت هشدار امنیتی درباره احتمال وجود بمب در خودروی مرتبط با تیم انتخاباتی فلاویو بولسونارو، در محل استقرار شبکه تلویزیونی باند در شهر سائوپائولو حاضر شدند.

این هشدار پس از پایان مناظره تلویزیونی فلاویو بولسونارو، سناتور و نامزد ریاست‌جمهوری با لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور و نامزد انتخابات اعلام شد.

بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، سگ‌های موادیاب در جریان بررسی خودرو به وجود احتمالی یک ماده شیمیایی مرتبط با مواد منفجره واکنش نشان دادند و همین موضوع موجب شد نیروهای تخصصی پلیس خودرو را بازرسی کنند.

با این حال، نیروهای امنیتی پس از بررسی خودرو اعلام کردند که هیچ ماده منفجره‌ای در آن پیدا نشده و هشدار اولیه اشتباه بوده است. یکی از مسئولان تیم تخصصی پلیس احتمال داد واکنش سگ‌های موادیاب ناشی از وجود یک ماده شیمیایی در خود خودرو، از جمله مواد مورد استفاده برای نظافت آن بوده باشد.

در جریان عملیات بازرسی، ورود به محل حضور شبکه تلویزیونی باند محدود شد و شماری از خبرنگاران و مهمانان برای مدتی امکان خروج فوری از ساختمان را نداشتند. پس از پایان بررسی‌ها و رفع نگرانی امنیتی، محدودیت‌ها برطرف شد.

این حادثه در آستانه دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل رخ داد؛ انتخاباتی که قرار است روز ۲۵ اکتبر (۳ آبان ۱۴۰۵) برگزار شود و در آن لولا داسیلوا و فلاویو بولسونارو برای کسب مقام ریاست‌جمهوری رقابت می‌کنند.

مناظره تلویزیونی شبکه باند نخستین رویارویی مستقیم لولا داسیلوا و فلاویو بولسونارو در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۶ برزیل بود. رقابت انتخاباتی این دو نامزد با اتهام‌زنی‌های متقابل و اختلاف‌نظر درباره مسائل اقتصادی، امنیتی و سیاسی همراه بوده است.