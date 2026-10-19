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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۲
بين‌الملل » اخبار كلی

عراق: انحصار سلاح مشروط به احترام آمریکا به حاکمیت بغداد است

عراق سخنگوی رئیس جمهور عراق تاکید کرد که پرونده انحصار سلاح، نیازمند الزامات بین‌المللی از جمله احترام آمریکا به حاکمیت و تمامیت ارضی عراق است. 

جوان آنلاین: خالد الیعقوبی، سخنگوی ریاست جمهوری عراق و مشاور سیاسی رئیس‌ جمهور این کشور در گفتگو با شبکه الجزیره تأکید کرد که انحصار سلاح در دست دولت نیازمند تعهدات و الزامات متقابل از سوی قدرت‌های بزرگ به‌ ویژه آمریکا مبنی بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی عراق و عدم دخالت در امور داخلی آن است.

الیعقوبی در این گفتگو یادآور شد که علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در جریان دیدار با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، طرف آمریکایی را متقاعد کرد که مهلت تحویل تسلیحات را تا پایان ژوئن ۲۰۲۷ تمدید کند.

به گفته وی، واشنگتن پیش‌تر، ۳۰ سپتامبر گذشته را به عنوان آخرین مهلت برای تحویل تسلیحات تعیین کرده بود و در صورت عدم پایبندی، تهدید به اعمال اقدامات اقتصادی کرده بود. وی ابراز داشت که مهلت جدید برای نیروهای سیاسی و دولت جهت تلاش برای حل این پرونده کافی است.

الیعقوبی پیچیدگی مسئله سلاح را به شرایط عراق از سال ۲۰۰۳ به بعد و رویارویی این کشور با سازمان‌های تروریستی القاعده و داعش نسبت داد و گفت که این پرونده را نمی‌توان با «فشار یک دکمه» حل کرد، بلکه به سلسله‌ای طولانی از اقدامات نیاز دارد.

الیعقوبی درباره احتمال دور نگه داشتن عراق از رویارویی جدید میان آمریکا و ایران، این اقدام را دشوار دانست و گفت که جنگ اخیر از مرزها فراتر رفته و به توافقات و منشورهای بین‌المللی احترام نگذاشت.

وی افزود که حریم هوایی عراق از سوی هر دو طرف مورد استفاده قرار گرفته است؛ به طوری که هواپیماهای آمریکایی و اسرائیلی برای حمله به ایران از آن عبور کردند و در مقابل، موشک‌های ایرانی نیز در جریان پاسخ‌گویی از آن گذشتند. وی گفت که عراق در چندین مورد به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده، اما شورا ترتیب اثری به این شکایت‌ها نداده است.

وی بر این باور است که هرگونه تنش‌زایی جدید میان واشنطن و تهران، عراق را در حالی که با فشارهای اقتصادی روبه‌روست، «خواه ناخواه» در کانون حوادث قرار خواهد داد.

الیعقوبی ایفای نقش میانجی بین آمریکا و ایران توسط عراق را بعید دانست و گفت که این موضوع «فراتر از توانمندی‌های عراق است» و محاسبات درهم‌آمیخته و اهداف درگیری با یکدیگر تلاقی یافته‌اند.

وی توضیح داد که بغداد در مراحل گذشته تلاش کرده بود از روابط خود با هر دو طرف برای میانجی‌گری بهره‌برداری کند، اما تا حد امکان تلاش می‌کند تا خود را از تبعات رویارویی دور نگه دارد.

سخنگوی ریاست جمهوری عراق درباره میانجی‌گری میان ایران و عربستان نیز گفت که اطلاعاتی درباره نقش‌آفرینی عراق در این زمینه ندارد. وی یادآور شد که بغداد نقش محوری در میانجی‌گری‌های پیش از توافق اعلام‌شده در چین ایفا کرده بود.

الیعقوبی در حوزه اقتصادی نیز اعلام کرد که صادرات نفت عراق همچنان با دشواری‌های مرتبط با عبور از تنگه هرمز مواجه است و صادرات با عوارض و مبالغی متفاوت از گذشته انجام می‌شود.

وی اشاره کرد که پرونده صادرات در دیدارهای پیشین عراقی-ایرانی مطرح شده، اما موافقت ایران با مطالبات عراق قطعی نشده است.

برچسب ها: عراق ، سلاح ، امریکا
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