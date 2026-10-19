روبیو: آمریکا ارائه اطلاعات به اوکراین را متوقف نکرده است

وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که واشنگتن ارائه اطلاعات اطلاعاتی به کی‌یف را به حالت تعلیق درنیاورده است.

جوان آنلاین: مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا که به ازبکستان سفر کرده در واکنش به اظهارات ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین مبنی بر توقف ارائه داده‌های اطلاعاتی، به خبرنگاران گفت: «هیچ‌گونه وقفه‌ای ایجاد نشده است.»

خبرگزار نووستی به نقل از وزیر امور خارجه آمریکا گزارش داد: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تحریم‌های جدید علیه روسیه را به حالت تعلیق درآورده است تا ببیند آیا مذاکرات با روسیه و اوکراین می‌تواند به پایان درگیری‌ها منجر شود یا خیر.

ترامپ در یک فرمان اجرایی جدید که هفته گذشته صادر شد، اجرای تحریم‌ها و تعرفه‌های جدیدی را که در قانون تحریم‌های روسیه پیش‌بینی شده بود، تا اطلاع ثانوی به تعلیق درآورد.

روبیو به خبرنگاران گفت: «دلیل اینکه او اقدام به تعلیق ۶۰ روزه تحریم‌ها کرده، این است که می‌خواهد ببیند آیا مذاکرات جاری با اوکراین و روسیه می‌تواند به نتیجه‌ای مثبت منجر شود و از وقوع یک سال فاجعه‌بار جنگ و درگیری جلوگیری کند یا خیر.»

او گفت که احتمال دیدار دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین، همتای روس و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین در حاشیه اجلاس «اپک» (APEC) در دست بررسی است، اما هنوز برنامه‌ریزی‌ها نهایی نشده‌اند.

وزیر خارجه آمریکا افزود: «دقیق نمی‌دانم. فکر می‌کنم صحبت‌هایی درباره برگزاری یک دیدار مطرح شده است. نمی‌دانم آیا چیزی قطعی شده یا نه، اما موضع رئیس‌جمهور روشن بوده است.»

او با تاکید بر اینکه دونالد ترامپ پذیرای هرگونه اقدامی است که به پایان یافتن درگیری‌ها در اوکراین کمک کند، تصریح کرد: ما همچنان به دنبال فرصت‌هایی برای تحقق این امر خواهیم بود. بدیهی است که تا کنون آن‌طور که می‌خواستیم پیشرفت نکرده‌ایم، اما این به دلیل کوتاهی در تلاش نبوده است. رئیس‌جمهور همچنان نسبت به این موضوع بسیار متعهد است. آمریکا همچنان در جستجوی فرصت‌هایی برای حل‌وفصل مناقشه در اوکراین ادامه خواهد داد.