جوان آنلاین: این روزنامه محافظه کار آمریکا نوشت که ولادیمیر پوتین پیشنهاد کرده یک نشست در ماه آینده میلاید با دونالد ترامپ و شی جین پینگ برای مذاکره در مورد پایان دادن به درگیری چهار ساله اوکراین برگزار شود.

این روزنامه با استناد به یک افسر سابق اطلاعاتی روسیه نوشت که پیشنهاد پوتین در تماس تلفنی ۹ اکتبر (۱۷ مهر) با ترامپ مطرح شد.

کرملین پیشنهاد کرده که این نشست سه جانبه در حاشیه اجلاس آتی سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اپک) انجام شود.

اجلاس سران اپک ۱۸ و ۱۹ نوامبر (۲۷ و ۲۸ آبان) در شنژن چین برگزار خواهد شد.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین، در گفتگو با این روزنامه تأیید کرد که مذاکراتی در مورد یک نشست احتمالی در حال انجام است.

او گفت: هنوز هیچ تفاهم روشنی در مورد جلسه یا دستورکار احتمالی آن وجود ندارد، اگرچه هر سه طرف احتمال فرضی برگزاری چنین جلسه‌ای را تصدیق می‌کنند.

یک مقام ارشد آمریکایی به وال استریت ژورنال گفت که ترامپ با چنین نشستی موافقت نکرده اما ممکن است از این ایده استقبال کند.

به نوشته این روزنامه اقتصادی، توافق واردات گازوئیل آمریکا از روسیه و دستور اجرایی "مکث" ۶۰ روزه تحریم‌ها علیه مسکو، انتقاد ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین را برانگیخته است. وی هشدار داده که این امر پوتین را جسورتر کرده و جنگ را طولانی‌تر می‌کند.

زلنسکی: آمریکا تحویل موشک‌های پاتریوت را به تعویق می‌اندازد

ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین، در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی بلومبرگ گفت که آمریکا تحویل موشک‌های رهگیر پاتریوت را با وجود آنکه هزینه شان پرداخت شده، به تعویق می‌اندازد.

زلنسکی گفت: طرف آمریکایی تحویل تنها تعدادی از آنها را تأیید کرده و این موضوع یک مسئله فنی نیست.