کد خبر: 1385623
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۵
بين‌الملل » اخبار كلی

وال استریت ژورنال: پوتین در پی نشست سه‌جانبه با ترامپ و شی است

وال استریت ژورنال روزنامه وال استریت ژورنال خبر داد که رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد کرده تا یک نشست سه جانبه با همتایان آمریکایی و چینی برای بحث در مورد توافق اوکراین برگزار شود.

جوان آنلاین: این روزنامه محافظه کار آمریکا نوشت که ولادیمیر پوتین پیشنهاد کرده یک نشست در ماه آینده میلاید با دونالد ترامپ و شی جین پینگ برای مذاکره در مورد پایان دادن به درگیری چهار ساله اوکراین برگزار شود.

این روزنامه با استناد به یک افسر سابق اطلاعاتی روسیه نوشت که پیشنهاد پوتین در تماس تلفنی ۹ اکتبر (۱۷ مهر) با ترامپ مطرح شد.

کرملین پیشنهاد کرده که این نشست سه جانبه در حاشیه اجلاس آتی سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اپک) انجام شود.

اجلاس سران اپک ۱۸ و ۱۹ نوامبر (۲۷ و ۲۸ آبان) در شنژن چین برگزار خواهد شد.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین، در گفتگو با این روزنامه تأیید کرد که مذاکراتی در مورد یک نشست احتمالی در حال انجام است.

او گفت: هنوز هیچ تفاهم روشنی در مورد جلسه یا دستورکار احتمالی آن وجود ندارد، اگرچه هر سه طرف احتمال فرضی برگزاری چنین جلسه‌ای را تصدیق می‌کنند.

یک مقام ارشد آمریکایی به وال استریت ژورنال گفت که ترامپ با چنین نشستی موافقت نکرده اما ممکن است از این ایده استقبال کند.

به نوشته این روزنامه اقتصادی، توافق واردات گازوئیل آمریکا از روسیه و دستور اجرایی "مکث" ۶۰ روزه تحریم‌ها علیه مسکو، انتقاد ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین را برانگیخته است. وی هشدار داده که این امر پوتین را جسورتر کرده و جنگ را طولانی‌تر می‌کند.

زلنسکی: آمریکا تحویل موشک‌های پاتریوت را به تعویق می‌اندازد

ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین، در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی بلومبرگ گفت که آمریکا تحویل موشک‌های رهگیر پاتریوت را با وجود آنکه هزینه شان پرداخت شده، به تعویق می‌اندازد.

زلنسکی گفت: طرف آمریکایی تحویل تنها تعدادی از آنها را تأیید کرده و این موضوع یک مسئله فنی نیست.

برچسب ها: وال استریت ژورنال ، پوتین ، ترامپ
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ

بدون شرح

جانباز جنگ ۱۲روزه بود و شهید جنگ رمضان شد

افزایش ۱.۱۵ نمره‌ای معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان

قیمت ۸۵ هزار تومانی گندم روی میز تصمیم قرار گرفت

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر ماه بدون ثبت‌نام/ خوداظهاری برای آبان ادامه دارد

اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم

«غذای نیمروز» مجیدی بهترین فیلم بوسان شد

غزه اروپا را تغییر داد؛ شکاف‌هایی که بزرگ‌تر می‌شوند

چه افرادی مشمول افزایش اعتبار کالابرگ می‌شوند؟

جهان در مهار خشونت علیه کودکان عقب مانده است؛ غزه نماد رنج و محرومیت کودکان

افشاگری جمهوری‌خواهان آمریکا درباره انتخابات میان‌دوره‌ای

بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های تجهیزاتی /هشدار اختلال در تولید به‌دلیل تاخیر در تامین ارز

‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

تقدیر از پزشکیان بسیجی

قتل بر سر مزاحمت برای زن همسایه

رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان

حنظله اطلاعات وزیر خارجه پیشین رژیم اسرائیل را هک کرد

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی

‌قتل دختر به خاطر جواب رد به خواستگاری + گفت‌وگو با متهم

زمان‌بندی خوداظهاری کالابرگ بر اساس کدملی

مراسم اولین سالگرد درگذشت سردار افشار

جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید

پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شد

نوستالژی آر‌پی‌جی!

احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام کالابرگ

شهادت مسئول بسیج خواهران مهرستان در پی حمله تروریستی

امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید

رویترز: حملات دقیق ایران طرح جنگی آمریکا را به هم ریخت

افول لیبرالیسم با «جمهوری سوسیالیستی امریکا»!

کانتینر پَر!

سرنگونی پهپاد متجاوز در استان مأرب یمن

رویترز: اسرائیل با تبلیغات آنلاین از کاربران اینترنت جاسوسی کرده است

مجید مجیدی واجد شرایط رقابت اسکار شد

زمین لرزه‌ای به قدرت ۳.۶ ریشتر مرز افغانستان و تایباد را لرزاند

حق وتوی هرمز بر سیلیکون‌ولی

حافظ‌کشی به رسم دیوانگان

باز تعریف نظام حقوقی با فرایند جدید ارجاع هوشمند پرونده‌ها

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

روسیه: بارگیری نخستین محموله گازوئیل به آمریکا حداقل ۲ یا ۳ هفته طول می‌کشد

روابط تاریخی میان ایران و یمن باید تقویت یابد

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

برای خدمت به مردم تا پای جان ایستاده‌ایم/ کسی را از خدمت محروم نکنیم

وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس چه توجیهی دارد!

تشریح برنامه جدید شهرداری تهران برای مسکن پایتخت

تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اختلاف شاید درگیری هرگز!
گفت‌وگو با دکتر حقانی/  در ذهن دولت‌های استعماری ایران یک کشور محذوف است!
تکرار تاریخ شکست‌خورده کشف حجاب این باردر آذربایجان
گفت‌وگو با برادر شهید جنگ ۱۲روزه/ همیشه برای خدمت به مردم پای کار بود
سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ
تنگه هرمز نقطه آغاز نظم جدید منطقه‌ای
گفت‌و‌گو با همسر شهید شمقدری/ پسرم به دوست آسمانی‌اش «علیرضا» پیوست
نامه تاریخی رهبر شهید به آیت‌الله صدوقی، سندی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی
به‌بهانه بازپخش «خواب و بیدار»/ جذابیت ضدقهرمان لزوماً از شرارت او ناشی نمی‌شود
بازدارندگی جنگی مهم‌ترین کارکرد قدرت نظامی 
کلاه بدون پشم ترامپ در تهدید ایران
نوستالژی آر‌پی‌جی!
هر که ظن بد به مسلمانان می‌برد خبیث‌النفس و بدباطن است
جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار