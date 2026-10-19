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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۳
بين‌الملل » اخبار كلی

 مرجع عراقی خواستار لغو ممنوعیت ورود دانش‌آموزان محجبه به مدارس جمهوری آذربایجان شد

عراق در پی اقدام جمهوری آذربایجان به ممنوعیت حضور دانش‌آموزان محجبه در مدارس، مرجع عالی‌قدر تشیع آیت‌الله‌العظمی شیخ "محمد یعقوبی"، لغو فوری این تصمیم دولت در مدارس این کشور را خواستار شد.

جوان آنلاین: آیت‌الله یعقوبی در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی عفاف، هم‌زمان با سالروز ولادت حضرت زینب (س) اعلام کرد: صحنه‌های بیرون‌کردن اجباری دانش‌آموزان محجبه از کلاس‌های درس در حالی‌که اشک می‌ریختند و حیرت و بهت هم‌کلاسی‌های آنان در ورودی مدارس، بیانگر عمق رنجی است که این تصمیم به وجود آورده است.

وی با ابراز تأسف عمیق از محروم شدن این دانش‌آموزان از حق مشروع تحصیل، تأکید کرد: اصلاح این تصمیم، نشانه فضیلت، شجاعت و دوراندیشی است و به حفظ منافع کشور و ثبات آن کمک می‌کند.

این مرجع با اشاره به‌احتمال تسری این ممنوعیت به معلمان محجبه، پرسید: این دختران مرتکب چه جرمی شده‌اند که باید از حق تحصیل محروم شوند؟

آیت‌الله یعقوبی ادامه داد: توجیه ممنوعیت حجاب با استناد به سکولار بودن دولت، این پرسش را مطرح می‌کند که چنین تصمیمی تا چه اندازه با آزادی شهروندان و حق آنان برای پایبندی به دینشان سازگار است؛ به‌ویژه آنکه حجاب در جامعه جمهوری آذربایجان پدیده‌ای بیگانه یا نامتعارف نیست، بلکه اسلام بخش اصیلی از هویت این جامعه را تشکیل می‌دهد.

آیت‌الله یعقوبی در همین زمینه به سخن پیامبر اکرم (ص) استناد کرد که فرمودند: عفت، سرچشمه همه خوبی‌هاست.

وی ابراز امیدواری کرد که رئیس‌جمهور آذربایجان از صحنه‌های دردناکی که هیچ پدر دلسوزی برای دخترانش نمی‌پسندد، مطلع شده باشد.

وی همچنین احتمال داد که این تصمیم از سوی مدیران مدارس، برخلاف مقصود مسئولان عالی‌رتبه تفسیر و اجرا شده باشد و تأکید کرد: در صورت اثبات این موضوع، نهادهای مسئول در ارتکاب این خطا باید مورد بازخواست قرار گیرند.

مرجع عالی‌قدر شیعیان با تأکید بر اینکه پدرانه رفتارکردن از مهم‌ترین ویژگی‌های یک رهبر موفق است، به سفارش پیامبر اکرم (ص) به امیرالمؤمنین امام علی (ع) اشاره کرد که فرمودند: ای علی! من و تو پدران این امت هستیم.

وی از "الهام علی‌اف" رئیس‌جمهور آذربایجان برای الگو گرفتن از این ویژگی دعوت کرد و یادآور شد که دانش‌آموزان محجبه، دختران حضرت فاطمه زهرا (س) هستند و در مسیر عفاف و پایبندی به ارزش‌های دینی آن حضرت گام برمی‌دارند.

آیت‌الله یعقوبی همچنین این پرسش را مطرح کرد که چگونه می‌توان چنین تصمیمی را در کشوری پذیرفت که ۹۶ درصد جمعیت آن مسلمان هستند؛ آن هم در شرایطی که مسلمانان پیش‌تر با تصمیم مشابهی در یکی از کشورهای اروپایی که به مخالفت با اسلام‌شهرت دارد، مخالفت کرده بودند.

در این بیانیه با اشاره به اینکه مقابله با عفاف یکی از جلوه‌های رویارویی شیطان و پیروان او با بشریت از آغاز آفرینش است، به آیاتی از قرآن کریم درباره وسوسه شیطان نسبت به حضرت آدم و حوا و آشکارشدن برهنگی آن دو استناد کرد و گفت: حفظ عفاف تنها به رفتار فردی محدود نمی‌شود، بلکه با ارزش‌های دینی و اخلاقی جامعه پیوندی عمیق دارد.

این بیانیه تأکید کرد: لغو این تصمیم نه‌تنها از جایگاه دولت نمی‌کاهد و به اقتدار آن لطمه نمی‌زند، بلکه نشانه فضیلت، شجاعت و خردمندی است. این اقدام می‌تواند خشم مردم مسلمان جمهوری آذربایجان را فروبنشاند و کشور را از تنش‌ها و فتنه‌هایی که برخی افراد درصدد ایجاد آن هستند، دورنگه دارد. افزون بر این، لغو تصمیم یادشده به صیانت از تاریخ، اصالت اسلامی و میراث علمی کهن جمهوری آذربایجان کمک خواهد کرد.

آیت‌الله یعقوبی در این بیانیه هشدار داد که اصرار بر اجرای این تصمیم، ظلمی است که نباید مرتکب شد. وی با یادآوری اعتقاد مسلمانان به حسابرسی و جزای روز قیامت، به این آیه قرآن کریم استناد کرد: و آنان را نگه دارید که باید بازخواست شوند! (سوره صافات، آیه ۲۴) و تأکید کرد که خداوند متعال داد مظلومان را خواهد ستاند.

وی در بخش دیگری از بیانیه خود، تجربه‌ای مشابه در عراق در دوران حکومت پیشین این کشور را یادآور شد؛ زمانی که دولت تصمیم گرفت دانش‌آموزان را ملزم کند برای استفاده از تصاویرشان در کارت‌های ورود به امتحانات نهایی سراسری، بدون حجاب عکس بگیرند.

آیت‌الله یعقوبی تشریح کرد که در آن زمان، طی سخنانی درباره پیامدهای این تصمیم هشدار داده و سخنانش بازتاب گسترده‌ای در جامعه پیدا کرده بود؛ زیرا اجرای این تصمیم می‌توانست دانش‌آموزان را از بهره‌مندی از ثمره سال‌ها تحصیل محروم کند. در نهایت، دولت از اجرای آن عقب‌نشینی کرد و با این ادعا که نهادهای مجری دچار سوءبرداشت شده‌اند، مسئولیت تصمیم را نپذیرفت.

مرجع عالی‌قدر شیعیان در پایان بیانیه خود ابراز امیدواری که درخواست‌ها برای لغو این تصمیم هرچه سریع‌تر پذیرفته شود تا منافع کشور حفظ و از رنج و آزردگی دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان کاسته شود.

وی با استناد به حدیث قدسی "من نزد دل‌های شکسته هستم"، همگان را به پروا داشتن از خداوند و مقدم دانستن رضایت او بر ترس از مردم فراخواند و به این آیه قرآن کریم استناد کرد: "و از مردم می‌ترسیدی، درحالی‌که خداوند سزاوارتر بود که از او بترسی". (سوره احزاب، آیه ۳۷)

وی همچنین با اشاره به این آیه شریفه که "خداوند ما را بس است و او بهترین حامی و وکیل است"، بر ضرورت توکل به خداوند و توجه به مسئولیت‌های دینی و اخلاقی در برخورد با چنین مسائلی تأکید کرد.

برچسب ها: عراق ، حجاب ، جمهوری آذربایجان
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