رایزنی وزیر خارجه عمان با همتایان اماراتی، مصری و فرانسوی درباره تحولات منطقه

منابع خبری گزارش دادند که وزیر خارجه عمان با همتایان اماراتی، مصری و فرانسوی خود درباره مسائل منطقه‌ای و بین المللی گفت وگو و تبادل نظر کرده است.

جوان آنلاین: بدر بن حمد البوسعیدی در تماس های جداگانه با عبدالله بن زاید آل نهیان، بدر عبدالعاطی و ژان نوئل بارو گفت وگو کرده است.

بنا بر این گزارش، روابط دوجانبه و راه‌های توسعه و گسترش آن، تحولات منطقه‌ای و بین المللی و هماهنگی در زمینه مسائل مورد اهتمام دو طرف موضوع گفت وگوی البوسعیدی و آل نهیان بوده است.

وزیرخارجه عمان همچنین با عبدالعاطی وزیر خارجه مصر درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقه در سایه تنش‌های موجود و راه‌های ادامه هماهنگی با طرف‌های مرتبط برای تقویت تلاش‌ها به منظور مهار تنش‌ها و فراهم شدن شرایط برای آرامش و اولویت دادن راه‌های سیاسی و دیپلماتیک گفت وگو کرده است.

همچنین بررسی روابط دوجانبه میان مسقط و پاریس، تبادل نظر درباره تحولات منطقه‌ای و تاکید بر اهمیت و ضرورت تفاهم و توافق از طریق گفت وگو و مذاکره مسالمت آمیز درباره همه مسائل، موضوع رایزنی البوسعیدی و وزیر خارجه فرانسه بوده است.