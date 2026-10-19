اعتراض فعالان حامی فلسطین به نقش آمازون و گوگل در همکاری فناوری با رژیم صهیونیستی

دو فعال حامی فلسطین روز ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۳ مهر) در جریان کنفرانس «Big Data Belfast» در بلفاست، شرکت آمازون را به دلیل نقش آن در ارائه زیرساخت‌های فناوری به رژیم صهیونیستی مورد انتقاد قرار دادند.

جوان آنلاین: جنبش تحریم، عدم سرمایه‌گذاری و اعمال تحریم علیه رژیم اسرائیل (BDS) قرارداد ۱.۲۲ میلیارد دلاری «پروژه نیمبوس» میان آمازون و گوگل با رژیم صهیونیستی را یکی از منابع مهم تامین زیرساخت‌های رایانش ابری و هوش مصنوعی برای نهادهای دولتی و نظامی این رژیم معرفی کرده است.

شرکت «دل تکنولوژیز» که از حامیان مالی این کنفرانس بود نیز به دلیل قراردادها و روابط تجاری خود با رژیم صهیونیستی هدف انتقاد جنبش BDS قرار گرفته است.

فعالان معترض می‌گویند که در جریان این اقدام اعتراضی، یکی از آنان از سوی نیروهای امنیتی مورد ضرب ‌و شتم قرار گرفت و عینکش شکسته شد.

به گفته آنان، نیروهای امنیتی همچنین گلوی این فعال را فشار داده و گردنش را به زور پیچاندند.

این دو فعال اعلام کردند که قصد دارند در ارتباط با این حادثه اقدام قانونی انجام دهند و تاکید کردند که به اقدامات مستقیم خود در حمایت از فلسطین ادامه خواهند داد.