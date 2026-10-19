نماینده کنست: اجازه نخواهیم داد نتانیاهو نخست وزیر شود

«احمد الطیبی» نماینده عرب در کنست رژیم صهیونیستی با انتشار ویدئویی تبلیغاتی از خود و ائتلاف احزاب عرب گفت که که هرگز به بنیامین نتانیاهو اجازه نخواهد داد که نخست وزیر موقت شود.

جوان آنلاین: وی تأکید کرد: ما رئیس کنست (امیر اوحانا) را به محض پایان انتخابات تغییر خواهیم داد.

الطیبی از رهبران فهرست مشترک عربی در اراضی اشغالی پیش تر در اظهاراتی با تاکید بر اینکه هیچ جنگ جدیدی نمی‌تواند نتانیاهو را نجات دهد، گفت: احتمال تلاش نتانیاهو برای برهم زدن انتخابات وجود دارد و جریان راست نیز اقدامات تحریک‌آمیز خود را آغاز کرده است.

اعراب ساکن اراضی اشغالی ۱۹۴۸ بیش از ۲۰ درصد ساکنان آن را تشکیل می‌دهند و انتظار می‌رود که نمایندگان عرب به ۱۲ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست (پارلمان) دست یابند.

انتخابات کنست قرار است که ۵ آبان برگزار شود.