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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۵
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سی‌ان‌ان:خشم رأی‌دهندگان از گرانی و فساد جمهوری‌خواهان را تهدید می‌کند

سی‌ان‌ان سی‌ان‌ان در گزارشی نوشت در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای، گرانی و فساد، جمهوری‌خواهان را تهدید می‌کند.

جوان آنلاین: رسانه آمریکایی سی‌ان‌ان در گزارشی نوشت که جمهوری‌خواهان در هفته‌های پایانی منتهی به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، با افزایش نارضایتی رأی‌دهندگان از دولت دونالد ترامپ، به‌ویژه بر سر گرانی سوخت، مواد غذایی و هزینه‌های زندگی، با خطر از دست دادن اکثریت مجلس نمایندگان روبه‌رو هستند.

به گزارش سی‌ان‌ان، نظرسنجی‌ها و گفت‌وگوهای انتخاباتی در ایالت‌های مختلف نشان می‌دهد که حتی بخشی از رأی‌دهندگان سنتی جمهوری‌خواه نیز سیاستمداران و میلیاردرها را مسئول افزایش هزینه‌های زندگی و فساد در ساختار حکومتی می‌دانند.

این وضعیت برای حزبی که ترامپ با وعده مبارزه با فساد و اصلاح نظام سیاسی رهبری آن را بر عهده گرفته، چالشی جدی ایجاد کرده است.

برخی مشاوران انتخاباتی جمهوری‌خواه هشدار داده‌اند که کارگران و خانواده‌های کم‌درآمد احساس می‌کنند رئیس‌جمهور به مشکلات روزمره آن‌ها بی‌توجه است. جف ون درو، نماینده جمهوری‌خواه کنگره، با اشاره به افزایش هزینه وام مسکن، برق و سایر مخارج خانوارها گفت این مشکلات برای مردم بسیار مهم‌تر از مسائل پشت‌پرده سیاسی است.

در همین حال، دموکرات‌ها امیدوارند با بهره‌گیری از نارضایتی عمومی، چندین کرسی جمهوری‌خواهان را در ایالت‌هایی مانند تگزاس، آریزونا، کلرادو و پنسیلوانیا تصاحب کنند.

برخی گروه‌های مالی حامی جمهوری‌خواهان نیز حمایت خود را از تعدادی از نامزدهای این حزب کاهش داده‌اند.

با وجود این نگرانی‌ها، رهبران جمهوری‌خواه همچنان از احتمال حفظ اکثریت سخن می‌گویند و معتقدند نظرسنجی‌ها میزان مشارکت هوادارانشان را کمتر از واقعیت نشان می‌دهد.

با این حال، سی‌ان‌ان تأکید می‌کند که چشم‌انداز انتخاباتی مجلس نمایندگان برای جمهوری‌خواهان همچنان نامطمئن است و افزایش نارضایتی اقتصادی می‌تواند موقعیت این حزب را در انتخابات پیش رو تضعیف کند.

روز گذشته نیز روزنامه ایندیپندنت گزارش داد افزایش شدید قیمت بنزین در آمریکا در پی جنگ با ایران و سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، فشار اقتصادی بر شهروندان این کشور را تشدید کرده است؛ فشاری که بیش از همه در ایالت‌هایی احساس می‌شود که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ به ترامپ رأی دادند.

بر اساس داده‌های انجمن خودروی آمریکا، ۱۰ ایالتی که از زمان آغاز جنگ در اواخر فوریه بیشترین افزایش قیمت بنزین را تجربه کرده‌اند، همگی در انتخابات ۲۰۲۴ به ترامپ رأی داده بودند.

افزایش هزینه سوخت، نارضایتی در میان بخشی از رأی‌دهندگان جمهوری‌خواه را افزایش داده و به تشدید بحران هزینه‌های زندگی دامن زده است و فشار بر بودجه خانوارهای آمریکایی را افزایش داده است.

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا هر چهار سال یک‌بار، در میانه دوره ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود. از نظر تاریخی، حزب رئیس‌جمهور مستقر معمولاً در این انتخابات تعدادی از کرسی‌های خود در کنگره را از دست می‌دهد؛ زیرا این انتخابات اغلب فرصتی برای مردم فراهم می‌کند تا نارضایتی خود را از عملکرد دولت ابراز کنند. انتخابات پیش رو در تاریخ ۳ نوامبر برگزار می‌شود.

در حال حاضر کاهش شدید محبوبیت دونالد ترامپ رئیس‌ دولت تروریستی آمریکا، افزایش هزینه‌های زندگی و تداوم جنگ با ایران، همگی عواملی هستند که بر اساس نظرسنجی‌ها، برتری قابل‌توجهی برای حزب دموکرات ایجاد کرده‌اند.

جمهوری‌خواهان نگران از دست دادن اکثریت خود در مجلس نمایندگان هستند و حتی حفظ تسلط آنها بر سنا نیز دیگر تضمین‌شده نیست.

جمهوری‌خواهان در حال حاضر اکثریتی شکننده در مجلس نمایندگان دارند؛ بنابراین، تغییر نسبتاً اندکی در نتایج چند حوزه انتخاباتی می‌تواند کنترل این مجلس را به دموکرات‌ها منتقل کند. در سنا، مأموریت دموکرات‌ها دشوارتر است، اما احتمال تغییر موازنه قدرت در این مجلس نیز طی ماه‌های اخیر افزایش یافته است.

نظرسنجی‌ها و پیش‌بینی‌های بازار نشان می‌دهند که دموکرات‌ها شانس زیادی برای کسب اکثریت مجلس نمایندگان دارند و در عین حال، احتمال واقعی تسلط آنها بر سنا نیز وجود دارد.

برچسب ها: سی ان ان ، امریکا ، اقتصاد امریکا
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