کد خبر: 1385603
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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۰
ورزش » ساير

ترکیب احتمالی استقلال مقابل گل گهر؛ همه هستند جز یکی!

استقلال تیم فوتبال استقلال در حالی امروز رو در روی گل گهر قرار می گیرد که هافبک جوان این تیم به دلیل مصدومیت نمی تواند آبی ها را همراهی کند.

جوان آنلاین: تیم فوتبال استقلال امروز دوشنبه ۲۷ مهر در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر به مصاف گل‌گهر سیرجان می‌رود؛ دیداری که آبی‌پوشان با هدف کسب سه امتیاز آن پا به میدان خواهند گذاشت تا در صورت لغزش پرسپولیس، فاصله خود را با صدر جدول کاهش دهند.

سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی استقلال، برای این مسابقه تقریباً تمام بازیکنان خود را در اختیار دارد، اما امیرمحمد رزاقی‌نیا به دلیل مصدومیت نمی‌تواند آبی‌پوشان را همراهی کند و از روی نیمکت، عملکرد هم‌تیمی‌هایش را نظاره‌گر خواهد بود. بر همین اساس، روزبه چشمی در این دیدار جایگزین رزاقی‌نیا در ترکیب استقلال می‌شود.

درون دروازه استقلال، حبیب فرعباسی از ابتدا به میدان خواهد رفت. این دروازه‌بان که در دیدار اخیر آبی‌پوشان مقابل الغرافه در لیگ نخبگان آسیا نیز در ترکیب تیمش حضور داشت، با انگیزه زیادی آماده مصاف با گل‌گهر است.

در خط دفاعی، رستم آشورماتوف در کنار سامان فلاح و عارف آقاسی، سه مدافع مرکزی استقلال را تشکیل می‌دهند. صالح حردانی در سمت راست خط دفاعی به میدان می‌رود و حسین گودرزی نیز در سمت چپ مسئولیت پوشش این جناح را بر عهده خواهد داشت.

در خط میانی، روزبه چشمی به جای رزاقی‌نیا در ترکیب قرار می‌گیرد و اسماعیل قلی‌زاده در کنار او بازی خواهد کرد. در جناح راست خط حمله، یاسر آسانی، یکی از بازیکنان تأثیرگذار استقلال در هفته‌های اخیر، از ابتدا به میدان می‌رود و علیرضا کوشکی نیز در سمت چپ خط هجومی آبی‌پوشان حضور خواهد داشت.

در نوک خط حمله استقلال هم سعید سحرخیزان مسئولیت گلزنی را بر عهده خواهد داشت تا آبی‌پوشان با این ترکیب برابر شاگردان مهدی رحمتی صف‌آرایی کنند.

استقلال امیدوار است با تداوم روند مثبت خود پس از پیروزی مقابل الغرافه در لیگ نخبگان آسیا، برابر گل‌گهر نیز به برتری برسد و با کسب سه امتیاز این مسابقه، موقعیت خود را در جمع مدعیان لیگ برتر تقویت کند.

ترکیب احتمالی استقلال برای بازی با گل گهر به شرح زیر است:

حبیب فرعباسی، سامان فلاح، عارف آقاسی، رستم آشورماتوف، صالح حردانی، حسین گودرزی، اسماعیل قلی زاده، روزبه چشمی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان

برچسب ها: استقلال ، استقلال تهران ، لیگ برتر
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