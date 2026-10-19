کد خبر: 1385597
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۸
بين‌الملل » اخبار كلی

انصارالله یمن: جنایات عربستان، ورشکستگی اخلاقی آن‌ها را آشکار کرد 

یمن عضو ارشد انصارالله یمن تداوم جنایات جنگی عربستان علیه غیرنظامیان را نشان دهنده شکست نظامی و ورشکستگی اخلاقی آنان دانست و گفت که سکوت جامعه جهانی، به علت منافع مالی آنان است.

جوان آنلاین: حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن در گفتگو با شبکه خبری المسیره تریبون رسمی این جریان تأکید کرد که هدف قرار دادن غیرنظامیان در یمن، به‌ ویژه زنان و کودکان، نشان دهنده ناتوانی رژیم سعودی از دستیابی به هرگونه دستاورد نظامی طی سال‌ها تجاوزگری و بسیج نیرو با وجود حمایت‌های آمریکا و صهیونیست‌ها است.

وی اشاره کرد که حملات هوایی به منازل، بازارها، پل‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها، مساجد و مجالس سوگواری، ماهیت رویکرد رژیم سعودی در تجاوز به یمن را پس از شکست در تحقق اهداف نظامی‌اش، برملا کرده است.

الاسد تاکید کرد که تشدید اخیر تنش‌ها از سوی عربستان تنها به محاصره، گرسنگی و هدف قرار دادن زیرساخت‌ها محدود نشده، بلکه به بمباران تجمعات غیرنظامی نیز گسترش یافته است.

وی با استناد به جنایاتی که در صعده، مقننه، ذمار، مفارق ماویه و مناطق دیگر رخ داده، تأکید کرد که این تجاوزات، ملت یمن را به عقب‌نشینی یا تسلیم وادار نخواهد کرد، بلکه آن‌ها را برای بازپس‌گیری حقوق خود و شکستن محاصره، مستحکم‌تر و مصمم‌تر می‌سازد.

الأسد با اشاره به اینکه نیروهای مسلح یمن دارای بانک اهداف گسترده و متغیری هستند، خاطرنشان کرد که معادله «تشدید تنش در برابر تشدید تنش»، به این نیروها اجازه می‌دهد تا در پاسخ به تداوم تجاوزات، موج حملات خود را علیه اهداف نظامی و حیاتی در عمق خاک عربستان افزایش دهند.

وی گفت که رژیم سعودی در طول سال‌های تجاوز، رویکردی جنایتکارانه در پیش گرفته و زیرساخت‌های معیشتی در یمن، از مسکن و بازارها گرفته تا تأسیسات خدماتی و نمادهای مذهبی را هدف قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه تعداد حملات هوایی عربستان علیه یمن از ۳۰۰ هزار مورد فراتر رفته است، ابراز داشت که حملات اخیر در حالی صورت می‌گیرد که عملیات زمینی نیروهای مزدور سعودی با شکست مواجه شده و این نیروها در مناطق مرزی و اشغالی شکست خورده‌اند.

الأسد از تداوم حمله به غیرنظامیان توسط عربستان، همزمان با تلاش‌های این کشور برای بسیج نیروهای دیگر جهت مشارکت در تجاوز به یمن، انتقاد کرد و افزود که نیروهای مسلح یمن قادرند عملیات‌های خود را تشدید کرده و اهداف نظامی و حیاتی و حساس در عمق خاک عربستان را هدف قرار دهند تا از تداوم تجاوزات جلوگیری کنند. وی توضیح داد که خودداری از هدف قرار دادن غیرنظامیان، به معنای گذشت از جنایات یا عقب‌نشینی از معادله «تشدید تنش در برابر تشدید تنش» نیست.

این عضو ارشد انصارالله با تاکید بر اینکه مردم عربستان، از جمله شهروندان و ساکنان نجد، حجاز، مخلاف سلیمانی و عسیر، هدف عملیات‌های یمن نیستند؛ تصریح کرد که موضع یمن، هدف قرار دادن غیرنظامیان را رد می‌کند و بازدارندگی بر اهداف نظامی و حیاتی مرتبط با تجاوز متمرکز است.

الأسد همچنین از سکوت جامعه بین‌المللی در برابر حمله به غیرنظامیان در یمن انتقاد کرد و گفت که منافع مالی و نفتی جامعه جهانی بر مواضع برخی نهادهای بین‌المللی سایه افکنده است.

الأسد در پایان سخنان خود تأکید کرد که ملت یمن در برابر تجاوزات زانو نخواهد زد و تسلیم نخواهد شد، بلکه تداوم حمله به غیرنظامیان، آن‌ها را به پافشاری بر مقابله بیشتر وادار می‌کند. وی خواستار افزایش تلاش‌های مردمی و نظامی برای بازپس‌گیری حقوق یمن و شکستن محاصره شد و تأکید کرد که خون قربانیان، یمنی‌ها را به سمت تسلیم سوق نخواهد داد، بلکه عزم آنان را برای پاسخگویی و مجازات متجاوزان تقویت خواهد کرد.

برچسب ها: یمن ، جنگ یمن ، عربستان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ

بدون شرح

جانباز جنگ ۱۲روزه بود و شهید جنگ رمضان شد

افزایش ۱.۱۵ نمره‌ای معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان

قیمت ۸۵ هزار تومانی گندم روی میز تصمیم قرار گرفت

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر ماه بدون ثبت‌نام/ خوداظهاری برای آبان ادامه دارد

اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم

«غذای نیمروز» مجیدی بهترین فیلم بوسان شد

غزه اروپا را تغییر داد؛ شکاف‌هایی که بزرگ‌تر می‌شوند

چه افرادی مشمول افزایش اعتبار کالابرگ می‌شوند؟

جهان در مهار خشونت علیه کودکان عقب مانده است؛ غزه نماد رنج و محرومیت کودکان

افشاگری جمهوری‌خواهان آمریکا درباره انتخابات میان‌دوره‌ای

بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های تجهیزاتی /هشدار اختلال در تولید به‌دلیل تاخیر در تامین ارز

‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

تقدیر از پزشکیان بسیجی

قتل بر سر مزاحمت برای زن همسایه

رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان

حنظله اطلاعات وزیر خارجه پیشین رژیم اسرائیل را هک کرد

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی

‌قتل دختر به خاطر جواب رد به خواستگاری + گفت‌وگو با متهم

زمان‌بندی خوداظهاری کالابرگ بر اساس کدملی

مراسم اولین سالگرد درگذشت سردار افشار

جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید

پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شد

نوستالژی آر‌پی‌جی!

شهادت مسئول بسیج خواهران مهرستان در پی حمله تروریستی

احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام کالابرگ

امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید

رویترز: حملات دقیق ایران طرح جنگی آمریکا را به هم ریخت

افول لیبرالیسم با «جمهوری سوسیالیستی امریکا»!

کانتینر پَر!

سرنگونی پهپاد متجاوز در استان مأرب یمن

رویترز: اسرائیل با تبلیغات آنلاین از کاربران اینترنت جاسوسی کرده است

مجید مجیدی واجد شرایط رقابت اسکار شد

زمین لرزه‌ای به قدرت ۳.۶ ریشتر مرز افغانستان و تایباد را لرزاند

حق وتوی هرمز بر سیلیکون‌ولی

حافظ‌کشی به رسم دیوانگان

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

باز تعریف نظام حقوقی با فرایند جدید ارجاع هوشمند پرونده‌ها

روسیه: بارگیری نخستین محموله گازوئیل به آمریکا حداقل ۲ یا ۳ هفته طول می‌کشد

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

روابط تاریخی میان ایران و یمن باید تقویت یابد

برای خدمت به مردم تا پای جان ایستاده‌ایم/ کسی را از خدمت محروم نکنیم

وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس چه توجیهی دارد!

تشریح برنامه جدید شهرداری تهران برای مسکن پایتخت

تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اختلاف شاید درگیری هرگز!
گفت‌وگو با دکتر حقانی/  در ذهن دولت‌های استعماری ایران یک کشور محذوف است!
تکرار تاریخ شکست‌خورده کشف حجاب این باردر آذربایجان
گفت‌وگو با برادر شهید جنگ ۱۲روزه/ همیشه برای خدمت به مردم پای کار بود
سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ
تنگه هرمز نقطه آغاز نظم جدید منطقه‌ای
گفت‌و‌گو با همسر شهید شمقدری/ پسرم به دوست آسمانی‌اش «علیرضا» پیوست
نامه تاریخی رهبر شهید به آیت‌الله صدوقی، سندی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی
به‌بهانه بازپخش «خواب و بیدار»/ جذابیت ضدقهرمان لزوماً از شرارت او ناشی نمی‌شود
بازدارندگی جنگی مهم‌ترین کارکرد قدرت نظامی 
کلاه بدون پشم ترامپ در تهدید ایران
نوستالژی آر‌پی‌جی!
هر که ظن بد به مسلمانان می‌برد خبیث‌النفس و بدباطن است
جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار