پیشنهاد الازهر مصر برای تشکیل فوری کمیته میانجیگر در منطقه

جوان آنلاین: احمد الطیب شیخ الازهر مصر روز گذشته خطاب به برادران در کشورهای عربی و اسلامی خواهان توجه به روحیه برادری و روابط دینی و خونی و همچنین در پیش گرفتن مسیر تدبیر و زبان گفتگو شد.

وی بر ضرورت توقف فوری تمام اقدامات جنگ طلبانه که جان بی گناهان را هدف قرار می دهد تاکید کرد.

الطیب تصریح کرد که پیشنهاد می کند یک کمیته میانجیگر به صورت فوری با حضور حکمای امت اسلامی برای پایان دادن به اختلافات میان امت و تقویت قدرت و حاکمیت کشورهای عربی تشکیل شود.

وی بر آمادگی خود برای حمایت از این کمیته تاکید کرد و گفت که مطمئن است همه طرف ها از تدبیر لازم برخوردار هستند و می توانند اختلافات را کنار گذاشت و به درگیری ها در منطقه پایان دهند.

این درخواست الازهر همزمان با تحرکات مصر برای اعزام نیرو به عربستان با هدف مقابله با عملیات های نیروهای مسلح یمن مطرح می شود.