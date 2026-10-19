بیانیه خصمانه شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران و یمن

شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه پایانی نشست وزیران خود در منامه، با تکرار ادعاها علیه ایران و یمن، خواستار تشدید فشارهای سیاسی و تسلیحاتی علیه انصارالله شد.

جوان آنلاین: شورای وزیران شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه پایانی نشست صدوهشتم خود در منامه، حملات تلافی‌جویانه ارتش یمن به مواضع عربستان سعودی را محکوم کردند.

در این بیانیه، شورای همکاری خلیج فارس مدعی شد که حملات مذکور فرودگاه‌های غیرنظامی و تأسیسات حیاتی عربستان را هدف قرار داده و به تلفات غیرنظامی منجر شده است.

این شورا همچنین با اعلام حمایت از ریاض، بر آنچه حق دفاع از خود خوانده است، تأکید کرد.

شورای همکاری خلیج فارس در ادامه، خواستار اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت درباره یمن، تشدید محدودیت‌های تسلیحاتی علیه انصارالله و توقف حمایت‌هایی شد که به ادعای این شورا، امکان دستیابی این گروه به موشک و پهپاد را فراهم می‌کند.

همچنین در این بیانیه، درخواست قرار گرفتن انصارالله در فهرست گروه‌های تروریستی مطرح شده است.

در بخش دیگری از این بیانیه، ادعاهایی علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شده و حملات موشکی و پهپادی منتسب به ایران علیه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اردن محکوم شده است.

این شورا بدون اشاره به حملات صورت گرفته از پایگاه‌های آمریکا در منطقه به ایران، تهران را مسئول این حملات دانسته و خواستار توقف فوری آن‌ها و جبران خسارت‌های ادعایی شده است.

وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس همچنین خواستار بازگشت به مسیر گفت‌ وگو و دیپلماسی برای عبور از بحران کنونی میان آمریکا و ایران شدند.