وزارت بهداشت یمن: شمار شهدا و مجروحان حملات عربستان به ۵۳۶ نفر رسید

وزارت بهداشت یمن در بیانیه‌ای از افزایش شمار قربانیان تجاوز عربستان به این کشور به ۵۳۶ شهید و زخمی خبر داد.

جوان آنلاین: وزارت بهداشت این کشور در این بیانیه اعلام کرد که از آغاز تجاوز عربستان به این کشور در سوم سپتامبر (۱۲ شهریور) تا روز ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر ماه) ۵۳۶ غیرنظامی که بیشتر آنها زنان و کودکان بوده‌اند شهید و زخمی شده‌اند.

در این مدت ۱۴۱ یمنی شهید و ۳۹۵ غیرنظامی زخمی شده‌اند.

بیشترین شمار قربانیان جنگ با نسبت ۳۳/۳ درصد متعلق به استان تعز و ۲۲/۲ درصد استان صعده و ۱۶ درصد متعلق به استان جوف بوده است.

این بیانیه می‌افزاید: آمارها نشان می‌دهد که عربستان به صورت عمدی زیرساخت‌ها و اماکن غیرنظامی و خدماتی را هدف قرار می‌دهد و در این زمینه از سلاح‌های ممنوعه خوشه‌ای استفاده کرده است.

وزارت بهداشت یمن تاکید کرد: این اقدام نشان دهنده جنایت جنگی و نقض آشکار قوانین بین المللی و نیازمند تحرک و اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف این جنایت‌ها و مجازات رژیم سعودی است.