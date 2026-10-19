کد خبر: 1385573
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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۰۲:۳۶
ورزش » ساير
درخشش آزادکاران بعد از قهرمانی فرنگی

ایران مهیای قهرمانی دوم در خاک امریکا

ایران مهیای قهرمانی دوم در خاک امریکا پس از درخشش و قهرمانی فرنگی‌کاران امید ایران در خاک امریکا، امید‌های کشتی آزاد کشورمان هم اقتدار خود را به جهانیان نشان دادند و خود را آماده برپایی جشن دومین قهرمانی می‌کنند
فریدون حسن

جوان آنلاین: پس از درخشش و قهرمانی فرنگی‌کاران امید ایران در خاک امریکا، امید‌های کشتی آزاد کشورمان هم اقتدار خود را به جهانیان نشان دادند و خود را آماده برپایی جشن دومین قهرمانی می‌کنند. 
با پایان یافتن رقابت‌های پنج وزن اول کشتی آزاد امید‌های جهان در لاس‌وگاس امریکا که با کسب دو مدال طلا و سه برنز برای کشتی‌گیران کشورمان همراه بود و راهیابی سه کشتی‌گیر ایران در پنج وزن دوم به فینال و یک کشتی‌گیر به دیدار رده‌بندی، به نظر می‌رسد ایران بعد از قهرمانی در کشتی فرنگی خود را برای دومین قهرمانی در خاک امریکا آماده می‌کند. 
رقابت‌های پنج وزن اول صبح دیروز تمام شد و ابوالفضل رحمانی در ۹۲ و ابوالفضل محمدنژاد در ۱۲۵ کیلوگرم دو نشان طلا برای ایران به دست آوردند. ابراهیم خواری در ۶۱، علی کرم‌پور در ۷۴ و رضا افشار در ۸۶ کیلوگرم هم ایران را صاحب سه مدال برنز کردند تا در پایان این پنج وزن، شاگردان پژمان درستکار یک گام بلند به سمت قهرمانی برداشته باشند. 
در ۶۱ کیلوگرم ابراهیم خواری در دیدار رده‌بندی با نتیجه ۱۲ بر صفر ویزن‌هانت از رومانی را شکست داد و به مدال برنز رسید. علی کرم‌پور در دیدار رده‌بندی وزن ۷۴ کیلو با حساب ۱۰ بر صفر کشتی‌گیر مولداوی را برد تا او هم مرد برنزی ایران شود. در ۸۶ کیلوگرم رضا افشار دیدار رده‌بندی را برد. افشار کشتی‌گیر مولداوی را ۶ بر صفر شکست داد تا با شایستگی صاحب گردن‌آویز برنز شود. 
اما دو کشتی‌گیر طلایی ایران، یعنی ابوالفضل رحمانی در ۹۲ کیلوگرم و ابوالفضل محمدنژاد در ۱۲۵ کیلوگرم به ترتیب حریفانی از روسیه و گرجستان را شکست دادند. رحمانی با حساب ۵ بر ۲ کشتی‌گیر روس را برد و محمدنژاد ۱۰ بر صفر نماینده گرجستان را شکست داد تا دو مدال خوشرنگ طلا به نام ایران ضرب و سرود پرافتخار ایران در سالن رقابت‌ها طنین‌انداز شود و پرچم ایران به اهتزاز درآید. 
در آغاز کشتی‌های پنج وزن دوم هم امید‌های کشتی ایران گل کاشتند. هرچند حذف علی یحیی‌پور در ۵۷ کیلوگرم به تیم شوک وارد کرد، اما اهورا خاطری در ۶۵، ابراهیم الهی ۷۰ و مهدی یوسفی ۷۹ فینال رسیدند و حضور محمد مبین عظیمی در دیدار رده‌بندی ۹۷ کیلوگرم باعث شد ایران خود را آماده قهرمانی در کشتی آزاد امید‌های جهان کند. دیدار‌های نهایی و رده‌بندی پنج وزن دوم این مسابقات بامداد امروز برگزار شد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: مسابقات ، برنز ، فرنگی
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