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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۰۲:۳۱
ورزش » ساير

رکوردشکنی مارسکا به لطف ستاره‌ها

شیوا نوروزی

جوان آنلاین: شروع فوق‌العاده منچسترسیتی در لیگ برتر با پیروزی بر ایپسوویچ ادامه یافت. شاید خیلی‌ها انتظارش را نداشتند، اما انزو مارسکا حالا اولین سرمربی تاریخ لیگ برتر انگلیس است که تیمش هر هفت بازی ابتدایی فصل را با برتری به پایان رسانده است. از حالا نمی‌توان در مورد قهرمانی سیتی با قطعیت حرف زد، ولی هرچه هست فعلاً هیچ ایرادی به عملکرد تیم مارسکا وارد نیست. 
چهار سال از حضور ارلینگ هالند در سیتی می‌گذرد و او همچنان گلزنی می‌کند و آمار درخشان از خود به جای می‌گذارد. هالند فقط بازی افتتاحیه با بورنموث را از دست داد و در هر هشت بازی بعدی من‌سیتی گلزنی کرد. او طی یک هفته اخیر پنج بار پایش به گلزنی باز شده؛ یک گل به لیورپول، دو گل به پاری‌سن‌ژرمن و سه گل هم به ایپسوویچ زده است. تازه این وسط یک گلش هم آفساید اعلام شد. گلزنی‌های مکرر ارلینگ عادی شده، ولی با توجه به تغییرات تیمی که در سال ۲۰۲۳ سه‌گانه را فتح کرد با تیم فعلی، هالند نقش مهم‌تری در بازی‌ها ایفا می‌کند. نداشتن آلترناتیو برای هالند مهم‌ترین مشکل سیتی به‌شمار می‌رود و غیبت احتمالی او معمای بزرگی برای مارسکاست. خروج لنگ‌لنگان هالند از زمین پس از بازی همه را نگران کرد. سه‌شنبه شب شاید سرمربی مجبور شود به او استراحت بدهد. 
ایوب بوعدی در این بازی درخشش قابل ملاحظه‌ای داشت. شاید پپ گواردیولا دیگر سرمربی من‌سیتی نباشد، اما همه می‌دانند او حامی این هافبک مراکشی بود. البته پپ تنها طرفدار او نیست و مارسکا نیز به ارزش و توانایی‌های بوعدی پی برده است. به همین خاطر است در بازی با ایپسوویچ او را برای اولین بار در ترکیب ثابت سیتی به میدان فرستاد و در تمجید از عملکرد بازیکن ۱۸ ساله گفت: «نکته بارز ایوب این است وقتی در زمین حضور دارد سطح بازی اطرافیانش هم ارتقا پیدا می‌کند.» بوعدی در نیمه دوم جدال با پاریسی‌ها نیز به میدان آمد و به تیمش کمک کرد و زمینه‌ساز گل دوم هالند شد. همین عملکرد بود که نظر مثبت مارسکا را بیش از پیش جلب کرد. در مصاف با ایپسوویچ در کنار فیل فودن و کواچیچ، بوعدی در خط هافبک خوب ظاهر شد و با بسته نگه داشتن فضا، فرصت کمی به حریف داد. 
از این مرحله به بعد حساسیت بازی‌های صدرنشین جزیره برای مدتی کاهش پیدا می‌کند. نگاهی به بازی‌های پیش‌روی سیتیزن‌ها بیندازید. این تیم فرداشب در لیگ قهرمانان جدال با آ. ا. ک آتن را در ورزشگاه اتحاد در پیش دارد. همزمان بازی حساس پاری‌سن‌ژرمن و بارسلونا برگزار می‌شود و مطمئناً بیشتر مردم دنیا این بازی را تماشا می‌کنند. پس از برد بزرگ در آنفیلد، من‌سیتی به ورزشگاه اتحاد بازگشت به این امید که پاریسی‌ها را نیز شکست دهد، اما این هدف محقق نشد. سپس نوبت به ایپسوویچ رسید و در این بازی خانگی هواداران از فرصت استفاده کردند و احساساتشان را کمی متفاوت نشان دادند. موز‌های بادی بزرگ در دست آنها بود و هواداران سرود لیگ برتر را هو کردند و شعار‌های تندی سر دادند. انتقاد از مسئولان فوتبال انگلیس اصلی‌ترین هدف آنها بود. ضمن اینکه موضع‌گیری باشگاه‌های رقیب نیز هواداران را ناراحت کرده است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: فوتبال ، لیگ برتر ، منچستر
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