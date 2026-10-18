همزمان با اعتراضات گسترده در فرانسه، رئیس‌جمهور این کشور با بیان اینکه از مشاهده تصاویر و ویدئو‌های معترضان «خشمگین» است، گفت که افزایش قیمت سوخت به‌دلیل جنگ آمریکا علیه ایران است.

جوان آنلاین: امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه شامگاه یکشنبه خطاب به مردم این کشور عنوان کرد: امشب همه ما احساس خشم می‌کنیم. ما همچنین با دیدن فجایعی که در خیابان‌هایمان رخ داده، احساس شرمندگی می‌کنیم.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش شبکه خبری فرانس۲۴، رئیس‌جمهور فرانسه پس از تشکیل جلسه‌ای در کاخ الیزه با حضور نخست‌وزیر و دیگر وزاری فرانسه گفت: کسانی که غارت کردند باید تاوان جنایات خود را بپردازند. کسانی که به ساختمان‌های دولتی حمله کردند باید تاوان جنایات خود را بپردازند.

ماکرون بدون اشاره به مطالبات معترضان و دانش‌آموزان در خیابان‌های فرانسه اظهار کرد: ما هرگز نباید معترضان مسالمت‌آمیز را با غارتگران و آشوبگران اشتباه بگیریم، زیرا افرادی هستند که به حق احساس می‌کنند قیمت سوخت بیش از حد بالا می‌رود. این به دلیل جنگ آمریکا علیه ایران است.

او مجددا معترضان را تهدید کرد و گفت: بگذارید برای همه غارتگران روشن کنم؛ ما با قاطعیت برخورد خواهیم کرد و هیچ مصونیتی وجود ندارد.

امانوئل ماکرون ضمن آنکه از همه احزاب سیاسی، سازمان‌ها و اتحادیه‌ها خواست تا هرگونه خشونت را به صراحت محکوم کنند، گفت: همه باید مسئولیت بپذیرند. کشور به نظم و آرامش نیاز دارد، نه تشدید اوضاع. سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه در روز‌های آینده احزاب سیاسی را برای کسب مواضع روشن و علنی گرد هم خواهد آورد.

وی در ادامه این سخنرانی تلویزیونی بیان کرد: فرمانداران با همکاری شهرداران برای محافظت از شهرها، ساختمان‌های عمومی و مشاغل ما تصمیماتی خواهند گرفت. این شامل ممنوعیت تجمعات خاص در صورت لزوم و انجام تمام اقدامات لازم می‌شود. کسانی که ویران کردند باید تاوان بدهند. کسانی که غارت کردند باید تاوان بدهند. کسانی که به دنبال سرنگونی جمهوری ما بودند، پاسخگو خواهند بود. وزیر دادگستری به دادستان دستور داده که نهایت قاطعیت را به خرج دهد. پیگیری قضایی با اقدام قانونی مناسب برای هر تخلفی همراه خواهد بود.

رئیس‌جمهور فرانسه افزود: دولت پاسخ‌هایی ارائه خواهد داد. از دولت خواسته‌ام تمام درس‌های مربوط به اطلاعات و آمادگی را بیاموزد و اطمینان حاصل کند که این اتفاق دیگر رخ نخواهد داد. من انتظار پاسخ‌های واضح و شفافیت کامل را دارم. همه ما احساس خشم و شرم می‌کنیم و دیدن خیابان‌های شهرهایمان که اینگونه غارت شده‌اند، غیرقابل تحمل است. دیروز، افراط‌گرایان از گروه‌های چپ افراطی به همراه تعداد زیادی از جنایتکاران، خشونت افسارگسیخته‌ای را در شهر‌های ما به راه انداختند. چطور ممکن است به این نتیجه رسیده باشند؟ هیچ چیز آن را توجیه نمی‌کند، هیچ چیز آن را توضیح نمی‌دهد و هیچ چیز آن را تبرئه نمی‌کند.