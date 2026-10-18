جوان آنلاین: شهرام هزاریان درباره پرونده میان باشگاه استقلال خوزستان و تیوی بیفوما در اتاق حل اختلاف فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) اظهار داشت: بیفوما برای دریافت مبلغ قرارداد سال دومش از استقلال خوزستان به اتاق حل اختلاف فیفا شکایت کرد. اعضای این اتاق هم با بررسی قراردادهای بیفوما با پرسپولیس و استقلال خوزستان و نیز فسخ قرارداد او با باشگاه ما، به این نتیجه رسیدند که این فسخ به شکل موجه و قانونی رخ نداده است.

وی در مورد واکنش حقوقی استقلال خوزستان به این اتفاق تصریح کرد: بعد از شکایت بیفوما، کشورمان در شرایط جنگی قرار داشت و سامانه حقوقی فیفا بسته بود تا دفاعیات خودمان را ارائه کنیم. پس از جنگ هم دفاعیات را ارائه کردیم. برای فروش بیفوما با درویش و حدادی (مدیران عامل سابق و فعلی پرسپولیس) تفاهم‌نامه نوشتیم و بر سر رقم ۳۵۰ هزار دلار به توافق رسیدیم. پرسپولیسی‌ها به این تفاهم‌نامه پایبند نبودند و به مسائل داخلی باشگاه ما استناد کردند.

رئیس و سخنگوی هیئت مدیره استقلال خوزستان درباره اهمیت ثبت نشدن تمدید قرارداد بیفوما با آبی‌های اهوازی در پرونده فوق گفت: فیفا تنها به قرارداد میان باشگاه و بازیکن توجه می‌کند، نه اینکه این قرارداد ثبت شده باشد یا خیر. ما به‌صورت حضوری و تلفنی با مدیرعامل پرسپولیس صحبت کردیم و به آنها گفتیم به تعهدات خودتان پایبند باشید. آنها تعهدی بابت پرداخت ۳۵۰ هزار دلار احساس نمی‌کردند. ما هم مطالبه خسارت کردیم و مبلغ بالاتری طلب می‌کنیم.

هزاریان با بیان اینکه شکایت استقلال خوزستان هم در شرف انجام است، خاطرنشان کرد: در صورتی که رأی به سود ما صادر شود، پنجره نقل‌وانتقالاتی پرسپولیس بسته خواهد شد و بیفوما بابت عدم رعایت قوانین محروم می‌شود. اگر باشگاه پرسپولیس مبلغ مورد نظر ما را پرداخت نکند، قطعاً محرومیت متوجه این باشگاه خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که باشگاه استقلال خوزستان چه رقمی از پرسپولیس طلب می‌کند، عنوان کرد: خواسته ما یک میلیون دلار است. دوستان (سران باشگاه پرسپولیس) در این مدت پاسخگوی ما نبودند و تصور می‌کردند حق با آنهاست. فیفا به‌عنوان مرجع حل اختلاف مشخص می‌کند حق با کدام طرف است. بیفوما یکی از بازیکنان باکیفیت استقلال خوزستان بود و این بازیکن بدون پرداخت یک ریال از ما جدا شد. این پرونده را تا حصول نتیجه دنبال می‌کنیم.