چمران: زمان برگزاری انتخابات شوراها هنوز مشخص نیست

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نامشخص بودن زمان برگزاری انتخابات شوراها، از ضرورت ساماندهی موتورسواران و اجرای طرح خط ویژه موتورسیکلت در پایتخت خبر داد.

جوان آنلاین: مهدی چمران در حاشیه چهارصد و سی و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در جلسه امروز گزارشات حسابرسی ۶ مجموعه بررسی می‌شود، اظهار کرد: پرونده باغات هم در دستور جلسه امروز قرار دارد.

وی در مورد برگزاری انتخابات شوراها گفت: تا جایی که در جریانم پیشنهادهای ارائه شده به شعام هنوز با پاسخی همراه نبوده است. ما گفتیم تا پیروزی مسجل نشده تاریخی اعلام نشود. هنوز هم معلوم نیست چه برنامه‌ای اجرا شود.

چمران در خصوص اجرای خط ویژه موتورسیکلت در منطقه ۱۴، یادآور شد: هرگونه ساماندهی موتورسیکلت در تهران ضروری است؛ چراکه موتورسواران قانون را رعایت نمی‌کنند و متاسفانه آسیب می‌بینند. عمدتاً خلاف جهت حرکت می‌کنند و یا بار سنگین حمل می‌کنند که بنده هم چندبار از چنین مواردی عکس گرفتم. باید ببینیم این طرح پاسخگو خواهد بود یا خیر.

وی ادامه داد: ساماندهی موتورسواران کار سختی است؛ بیش از دو میلیون موتورسوار در شهر تهران داریم و می‌بینیم وقتی چراغ سبز می‌شود رژه بزرگ موتورسواران شکل می‌گیرد. امیدواریم بتوانند طرح خط ویژه موتورسیکلت را اجرایی کنند. در طرح جامع ترافیک که نواقصی هم داشت، به موتورسیکلت پرداخته نشده بود که تاکید کردیم به این موضوع هم بپردازند و سپس طرح را ارائه دهند.

چمران در خصوص گزارش بازسازی جنگ و پیش‌بینی تراکم برای بازسازی‌ها، گفت: قرار شد هر سه ماه یکبار آخرین گزارشات به کمیسیون ماده پنج ارائه شود که گزارش آماری ارائه شده است‌. همچنین مقرر شد به صورت کتبی هم این گزارش را هم به کمیسیون ماده پنج و هم به شورا ارائه دهند. بنده تاکید داشتم یک بانک اطلاعات از بازسازی‌ها میزان تراکم ارائه شده به ساختمان‌ها شکل بگیرد.