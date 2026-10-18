پیروزی اینتر میامی با دبل مسی

جوان آنلاین: اینتر میامی بامداد امروز در رقابت‌های لیگ فوتبال آمریکا (MLS) موفق شد با نتیجه ۳ بر یک آتلانتا یونایتد را در ورزشگاه مرسدس‌بنز آتلانتا شکست دهد.

در این مسابقه، هرمان برترامه و لیونل مسی برای اینتر میامی گلزنی کردند. ستاره آرژانتینی با به ثمر رساندن دو گل دبل کرد و نقش مهمی در پیروزی تیمش داشت. لوئیس سوارس، مهاجم اروگوئه‌ای اینتر میامی نیز با ثبت دو پاس گل در این دیدار تأثیرگذار بود. تک‌گل آتلانتا یونایتد را فافا پیکو به ثمر رساند.

تیم فوتبال اینتر میامی با ۵۶ امتیاز در جدول کنفرانس شرق لیگ MLS دوم است.