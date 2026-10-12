کد خبر: 1384105
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تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۲
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رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران اعلام کرد

اعمال قانون بیش از ۲۷۱ هزار تخلف پلاک در تهران/ ارجاع ۴۲۶ پرونده به دادسرا به جرم دستکاری پلاک

پلاک مخدوش رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ با اعلام آمار اعمال قانون بیش از ۲۷۱ هزار فقره تخلف مربوط به پلاک وسایل نقلیه از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، از آغاز طرح جدید و برخورد جدی با متخلفان خبر داد؛ تخلفاتی که به گفته وی، بخشی از آن‌ها نه تنها تخلف، بلکه جرم محسوب شده و مجازات حبس به همراه دارد.

جوان آنلاین: سرهنگ رابعه جوانبخت در تشریح جزئیات این طرح و آمار تخلفات، با تأکید بر جایگاه هویتی پلاک وسیله نقلیه، گفت: پلاک خودرو، شناسنامه، هویت و سند مالکیت وسیله نقلیه است؛ همان‌گونه که اثر انگشت هر انسان مختص به خود اوست، پلاک نیز اختصاصی هر وسیله نقلیه بوده و هویت آن خودرو محسوب می‌شود.

به گزارش ایسنا، رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص تاریخچه پلاک‌گذاری در ایران اظهار کرد: نخستین بار در سال ۱۳۰۵ خورشیدی و پس از ورود خودروها به کشور، رویه پلاک‌گذاری آغاز شد و در سال ۱۳۰۸ خورشیدی تصمیم گرفته شد تا کد شهرها با اعداد به پلاک‌ها اضافه شود. این رویه تا به امروز ادامه یافته و اکنون شاهد تنوع پلاک‌ها هستیم که هویت هر شهر از پلاک آن مشخص است.

وی با اشاره به اهمیت هویتی پلاک تصریح کرد: با توجه به هویتی که پلاک دارد، اگر پوشاندن پلاک یا تغییر در ارقام آن اتفاق بیفتد، دیگر یک تخلف ساده نیست، بلکه جرم محسوب می‌شود و تهدیدی برای قانون، امنیت و اعتماد اجتماعی است؛ چرا که پلیس و شهروندان انتظار دارند هنگام رویت یک خودرو یا موتورسیکلت، پلاک آن قابل مشاهده باشد و احساس کنند هویت فرد مشخص است و راننده تلاشی برای پنهان‌کردن هویت خود نکرده است. این امر نشان‌دهنده صداقت راننده است.

جوانبخت با استناد به قانون مجازات اسلامی خاطرنشان کرد: طبق ماده ۷۲۰ این قانون، هر شخصی که در ارقام و مشخصات پلاک وسیله نقلیه موتوری تغییر دهد، یا پلاک وسیله نقلیه دیگری را به آن الصاق کند، یا برای آن پلاک تقلبی به کار ببرد، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.

رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ در تفکیک نوع تخلفات گفت: اگر پلاک پوشیده شود، تخلف راهنمایی و رانندگی صورت گرفته است؛ اما اگر مخدوش‌کردن پلاک یا دستکاری در اعداد و ارقام آن به‌ صورت عمدی انجام شود، علاوه بر تخلف، جرم نیز واقع شده و راننده مجرم است. ما طرحی جدید آغاز کرده‌ایم و به‌طور جد با این متخلفان برخورد خواهیم کرد.

سرهنگ جوانبخت در خصوص مبلغ جرائم تخلفات پلاک اعلام کرد: نصب پلاک‌های متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه ۳۵۰ هزار تومان،
نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن آن ۴۰۰ هزار تومان، تغییر در محل نصب پلاک وسیله نقلیه ۹۰ هزار تومان، عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگ‌تر در قسمت عقب وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری ۹۰ هزار تومان، پوشاندن، دستکاری یا مخدوش‌کردن پلاک وسیله نقلیه یا قرار دادن هر شیئی که مانع دید پلاک شود ۷۰۰ هزار تومان جریمه دارد.

وی همچنین آمار اعمال قانون تخلفات پلاک از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون را اعلام کرد  گفت: کل اعمال قانون تخلفات پلاک بیش از ۲۷۱ هزار فقره، نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن بیش از ۱۷۲ هزار فقره، عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگ‌تر (وسایل نقلیه سنگین) بیش از ۷۱ هزار فقره
 و پوشش، دستکاری یا مخدوش‌کردن پلاک حدود ۲۵ هزار فقره بوده است.

بنابر اعلاتم پلیس، سرهنگ جوانبخت در خصوص آمار پرونده‌های اعزامی به دادسرا به جرم دستکاری در پلاک نیز گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ پرونده و در سال ۱۴۰۵ تاکنون ۴۲۶ پرونده به دادسرا اعزام شده‌اند. این پرونده‌ها از سوی پلیس راهور به دادسرا ارسال می‌شود و طبق ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، قاضی پرونده به آن رسیدگی می‌کند.

برچسب ها: سرهنگ رابعه جوانبخت ، پلیس راهور تهران بزرگ ، پلاک مخدوش ، تخلفات رانندگی
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