کد خبر: 1384081
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تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۰
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وزیر علوم مطرح کرد:

تقویت کلاس هوشمند به دستور رئیس جمهور؛ احتمال وقفه آموزش به دلیل جنگ

صراف وزیر علوم گفت: با توجه به احتمال بروز وقفه در روند آموزش به‌دلیل ناترازی انرژی یا شرایط جنگی، توسعه کلاس‌های هوشمند می‌تواند به تداوم آموزش و ارتقای کیفیت آن کمک کند.

جوان آنلاین: آیین بازگشایی دانشگاه‌های کشور در سال جدید، صبح امروز دوشنبه با میزبانی دانشگاه شهید بهشتی و با حضور رئیس‌جمهور، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و جمعی از رؤسای دانشگاه‌ها و دانشجویان برگزار شد.

به گزارش مهر، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در این مراسم با اشاره به شخصیت و ویژگی‌های شهید بهشتی اظهار کرد: امام فرمودند شهید بهشتی یک ملت بود؛ چراکه شهید بهشتی واجد خصلت‌ها و ویژگی‌هایی بود که امروز اتفاقاً بیش از گذشته به آن‌ها احتیاج داریم. او مرد خرد، عقلانیت، انصاف، عدالت، گفت‌وگو و مدارا بود.

وزیر علوم در ادامه با اشاره به آغاز فعالیت حضوری دانشگاه‌ها در سال جدید گفت: با کمک همه بزرگوارانی که برخی با نام و برخی گمنام همکاری و همراهی کردند، توانستیم با افتخار دانشگاه را در سال جدید به‌صورت حضوری آغاز کنیم.

سیمایی صراف ادامه داد: شاید به گفته رؤسای محترم دانشگاه‌ها و با توجه به تاریخ آموزش عالی، برای نخستین بار باشد که در هفته اول مهر همه دانشگاه‌ها فعال بودند و دانشجویان تقریباً به‌طور کامل در کلاس‌های درس حاضر شدند.

وی با بیان اینکه دانشجویان برای دانشگاه و زیست دانشجویی دلتنگ شده بودند، اظهار کرد: دانشجویان با آرامش در کلاس‌های درس حاضر شدند تا بتوانیم به رشد علمی، مرجعیت علمی و تقویت دین و دانش که خواسته رهبر عزیز انقلاب بود، تحقق ببخشیم.

وزیر علوم تأکید کرد: شرط تداوم این وضعیت آن است که همه به اخلاق، رعایت اصول و منش دانشگاهی، گفت‌وگو و عقلانیت متعهد باشیم و فضای امن و آرام دانشگاه را حفظ کنیم.

وی افزود: باید دقت کنیم که دست‌های دشمن از روشن بودن چراغ دانشگاه ناراضی است؛ بنابراین، همه ما باید حافظ و تداوم‌بخش امنیت در دانشگاه باشیم.

سیمایی صراف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تقویت ارتباطات بین‌المللی دانشگاه‌ها گفت: دانشگاه نمی‌تواند یک نهاد محلی باشد، بلکه باید بین‌المللی باشد و رفت‌وآمدهای علمی داشته باشد. برای توسعه این رفت‌وآمدها و بین‌المللی شدن دانشگاه‌ها، حمایت مالی ضروری است.

وی با بیان اینکه فرصت‌های مطالعاتی و اعزام‌ها در حوزه‌های جدید علمی و فناوری اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند، افزود: متأسفانه این فرصت‌ها کاهش یافته است. همچنین آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها نیازمند روزآمدسازی هستند.

وزیر علوم در ادامه با اشاره به موضوع تقویت کلاس‌های هوشمند که به گفته وی رئیس‌جمهور از سال گذشته پیگیر آن بوده است، از رؤسای دانشگاه‌ها خواست این مسیر را دنبال کنند.

سیمایی صراف خاطرنشان کرد: تقویت کلاس‌های هوشمند یک گام فراتر از کلاس‌های مجازی است. ممکن است به‌دلیل ناترازی انرژی و خدای‌نکرده جنگ، با وقفه‌هایی روبه‌رو شویم؛ اما حتی بدون وجود چنین شرایطی نیز کلاس‌های هوشمند در شرایط عادی به ارتقای کیفیت آموزش کمک می‌کنند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد دانشگاه‌ها از حمایت بیشتری برای توسعه کلاس‌های هوشمند برخوردار شوند.

برچسب ها: حسین سیمایی صراف ، هوشمندسازی ، وزارت علوم
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