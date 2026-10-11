عربستان از زخمی شدن چند تن در حمله به فرودگاه ریاض خبر داد

جوان آنلاین: به نقل از شبکه الجزیره، سازمان هواپیمایی کشوری عربستان با اعلام این خبر افزود که این افراد در نتیجه حمله امروز یمنی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض زخمی شدند.

به گزارش ایرنا، این سازمان به آمار دقیق تعداد زخمی‌ها هیچ اشاره‌ای نکرده است.

نیرو‌های مسلح یمن در بیانیه‌ی ساعات پیش خود اعلام کرد که طی چهار عملیات نظامی، فرودگاه ملک خالد در ریاض و سه هدف دیگر در عربستان را هدف قرار داده‌اند.

در این بیانیه آمده است: این عملیات در پاسخ به تجاوزات وحشیانه سعودی علیه کشور و ملت ما صورت گرفت؛ عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته با ۱۲۴ حمله هوایی، صنعا و استان‌های تعز، مأرب، الجوف، حجه، الحدیه و صعده را هدف قرار داد و به این ترتیب تعداد حملات عربستان از زمان تشدید تنش‌ها به ۲ هزار و ۵۸ حمله هوایی رسید که کشتار‌های زیادی را علیه ملت یمن مرتکب شد و زنان و کودکان زیادی قربانی شدند.

در بیانیه مذکور آمده است: نیرو‌های مسلح یمن با یاری خداوند متعال طی ۲۴ ساعت گذشته چهار عملیات نظامی را با استفاده از تعدادی از موشک‌های بالستیک، کروز و پهپاد انجام دادند که در عملیات نخست فرودگاه ملک خالد در ریاض از شب گذشته تاکنون طی سه مرحله هدف قرار گرفت و منجر به اختلال در ترافیک هوایی و مسدود شدن کامل فرودگاه شد.