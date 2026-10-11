کد خبر: 1383981
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تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۰
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تأکید معاون دیوان عالی کشور بر حفظ محرمانگی اطلاعات پرونده‌ها

3 معاون قضایی دیوان عالی کشور با تأکید بر ضرورت صیانت از اطلاعات و اوراق قضایی، محرمانگی پرونده‌ها را از ارکان اصلی وظایف شغلی و اخلاقی کارکنان دانست.

جوان آنلاین: حجت الاسلام والمسلمین سیدرضا سید کریمی حسینی معاون قضایی دیوان عالی کشور در جلسه رسیدگی به مسائل و مشکلات واحد ماشین‌نویسی کارکنان دیوان عالی کشور، ضمن خیرمقدم به حاضرین و تقدیر و تشکر از واحد ماشین‌نویسی به دلیل حجم بالای کار، با استعانت از حدیثی از امام رضا (ع)، به سه ویژگی برجسته مؤمن اشاره کرد.

به گزارش مهر، وی ادامه داد: آن حضرت (ع) می‌فرماید: مؤمن، مؤمنِ واقعی نیست، مگر آن که سه خصلت در او باشد: سنتی از پروردگارش و سنتی از پیامبرش و سنتی از امامش. اما سنت پروردگارش، پرده پوشی است، سنت پیغمبرش، مدارا و نرم رفتاری با مردم است و سنت امامش صبر کردن در زمان تنگدستی و پریشان حالی است.

معاون قضایی دیوان عالی کشور با بیان این حدیث بر اهمیت حفظ امانت و اسرار تأکید کرد و گفت: با توجه به ارجاع پرونده‌های بسیار مهم و سنگین (که گاهی بالغ بر ۱۸ صفحه هستند)، حفظ محرمانگی اطلاعات، یکی از ارکان اصلی وظایف شغلی و اخلاقی در دستگاه قضایی است. این اصل نه تنها در محیط کار، بلکه در زندگی شخصی نیز باید رعایت شود.

حجت الاسلام سیدکریمی حسینی با اشاره به عمده درخواست‌های مطرح شده از سوی همکاران تصریح کرد: چالش‌های مربوط به حجم زیاد کار، کمبود نیروی انسانی و ناکافی بودن پرداختی‌ها مطرح و مدیریت در حال پیگیری این موارد است.

وی در ارتباط با اهمیت بهینه‌سازی فرایند‌ها و بهره گیری از نرم افزار‌های جدید و هوشمند به منظور افزایش بهره وری اظهار کرد: به‌کارگیری روش‌های نوین جهت افزایش سرعت و بهبود خروجی کار از سوی مسئول مربوطه شایسته تقدیر است، ان شاء الله با اصلاح فرایند‌ها در خصوص کیفیت تایپ و فشار‌های زمانی شعب برای تحویل سریع دادنامه‌ها، تدابیر لازم اتخاذ خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین سیدکریمی حسینی افزود: بهره گیری از روش‌های هوشمند نقش مهمی در بهینه‌سازی مصرف خواهد داشت و در این رابطه رعایت الگوی مصرف کاغذ در تمامی واحد‌ها الزامی است.

معاون قضایی دیوان عالی کشور همچنین بر لزوم آموزش قضات جهت استفاده از فناوری‌های جدید برای کاهش مشکلات دست‌خط ناخوانا و تسریع در تایپ آرای فوری تأکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین سید کریمی حسینی در ارتباط با اهمیت حفاظت دقیق از دادنامه‌ها و عدم ارائه اطلاعات پرونده‌ها به مراجعین یا همکاران غیرمرتبط خاطرنشان کرد: اطلاعات پرونده‌ها محرمانه است، لذا در نقل و انتقال اوراق، مسائل امنیتی و حفاظتی باید به صورت دقیق رعایت شود چراکه مفقود شدن حتی یک برگ از اوراق قضایی غیرقابل جبران است.

برچسب ها: دیوان عالی کشور ، محرمانه ، اوراق قضایی
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