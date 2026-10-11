کد خبر: 1383920
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تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۱
بين‌الملل » اخبار كلی

سیاستمدار فرانسوی نسبت به انفعال اروپا در برابر ترامپ هشدار داد

فرانس دومینیک دو ویلپن از سیاستمداران کهنه‌کار فرانسه با برشمردن موارد متعدد انفعال اروپا در برابر تصمیمات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، نسبت به این رویکرد که «امنیت اروپا قربانی انتخابات آمریکا» می‌شود، هشدار داد.

جوان آنلاین: دومینیک دو ویلپن نخست وزیر اسبق فرانسه و یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آتی فرانسه در پستی در پلتقرم «ایکس» نوشت: دونالد ترامپ حاکمیت ونزوئلا را برای یک قرارداد نفتی نقض کرد. ما هیچ نگفتیم. دونالد ترامپ مدعی حاکمیت بر گرینلند شد؛ جایی که انتظار می‌رفت در آنجا نفت یافت شود. ما به امید اینکه چنین باشد، هیچ نگفتیم.

وی ادامه داد: دونالد ترامپ تصمیم گرفت جنگی بیهوده با ایران به راه بیندازد و باعث جهش قیمت نفت برای همگان شود. ما هیچ نگفتیم. دونالد ترامپ تهدید کرد که صادرات گازوئیل آمریکا به فرانسه را ممنوع می‌کند؛ اقدامی که خطر افزایش قیمت گازوئیل از بیش از ۲.۵۰ یورو به ۳.۰۰ یورو را به همراه داشت. ما هیچ نگفتیم. دونالد ترامپ از کشورهای گروه ۷ خواست تا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای، برای کاهش قیمت‌ها از ذخایر استراتژیک گازوئیل خود استفاده کنند. ما هیچ نگفتیم و اطاعت کردیم.

دو ویلپن نوشت: دونالد ترامپ در حال شکل‌دهی توافقی اجرایی با ولادیمیر پوتین برای تأمین گازوئیل از روسیه آن هم برخلاف تحریم‌های اعمال‌شده توسط خودِ آمریکاست و هم‌زمان می‌خواهد فرد جدیدی در اوکراین قدرت را در دست گیرد، چرا که در ظاهر معتقد است انتخابات آمریکا ارزش آن را دارد که امنیت اروپا فدا شود. ما هیچ نمی‌گوییم.

نخست وزیر دوره ریاست جمهوری ژاک شیراک پرسید: اروپا چه زمانی برای مصون نگه داشتن خود در برابر تحریم‌های آمریکا، رهایی از چنگال غول‌های فناوری و به کار انداختن «ابزار ضد اجبار» اقدام خواهد کرد؟ چه زمانی با صدایی واحد و صریح سخن خواهد گفت؟

وی در پایان افزود: وقتی تاریخ این دوران پرآشوب نوشته شود، تنها یک نکته در یادها خواهد ماند: اروپا حرفی برای گفتن نداشت.

برچسب ها: فرانسه ، اروپا ، ترامپ
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