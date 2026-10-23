کد خبر: 1383759
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تاریخ انتشار: ۰۱ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
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پلیس راه هشدار داد؛ احتیاط در جاده‌های مازندران با ورود سامانه بارشی

3 پلیس راه مازندران نسبت به احتمال لغزندگی جاده‌ها و دشوار شدن شرایط رانندگی هشدار داد و بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی تأکید کرد.

جوان آنلاین: سرهنگ هادی عبادی با اشاره به پیش‌بینی فعالیت سامانه ناپایدار بارشی تا بعدازظهر یکشنبه اظهار کرد: با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، رانندگان از انجام سفر‌های غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت سفر، احتیاط بیشتری در رانندگی داشته باشند.

وی با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی افزود: رانندگان باید ضمن رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی، از شتاب‌زدگی و انجام حرکات پرخطر خودداری کنند تا احتمال بروز حوادث در محور‌های استان کاهش یابد.

رئیس پلیس راه مازندران همچنین بر ضرورت بررسی وضعیت راه‌ها و شرایط آب‌وهوایی پیش از حرکت تأکید کرد و گفت: اطمینان از سلامت فنی خودرو و توجه به شرایط جوی، از جمله اقداماتی است که رانندگان باید پیش از آغاز سفر در دستور کار قرار دهند.

عبادی در پایان با اشاره به اهمیت رعایت توصیه‌های پلیس خاطرنشان کرد: همراهی رانندگان با هشدار‌های ایمنی و پرهیز از سفر‌های غیرضروری در شرایط نامساعد جوی، نقش مؤثری در پیشگیری از تصادفات و حفاظت از جان مسافران دارد.

برچسب ها: پلیس راه ، مازندران ، لغزندگی جاده ها
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