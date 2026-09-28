مورینیو دستور جذب فن دایک را داد

جوان آنلاین: ژوزه مورینیو، سرمربی رئال مادرید، برای تقویت خط دفاعی تیمش خواستار جذب فن دایک شده است.
فندایک اکنون به هدف دو باشگاه بزرگ فوتبال اروپا تبدیل شده؛ این اتفاق در شرایطی رخ داده که درباره آینده بلندمدت او در ورزشگاه «آنفیلد» ابهامهایی به وجود آمده و میلان نیز وارد رقابت برای جذب این مدافع شده است.
بر اساس گزارشی از Fichajes، ژوزه مورینیو امکان جذب کاپیتان لیورپول را بررسی میکند؛ در حالی که رئال مادرید در آستانه پنجره نقلوانتقالات ژانویه، گزینههای خود برای تقویت خط دفاعی را ارزیابی میکند.
قرارداد این بازیکن ۳۵ ساله با لیورپول تا ژوئن ۲۰۲۷ اعتبار دارد، اما بلاتکلیفی درباره تمدید قرارداد میتواند راه را برای ورود رئال مادرید به این پرونده باز کند.
همزمان، علاقه میلان نیز بار دیگر افزایش یافته است. سایت Football Italia گزارش داده که ممکن است فندایک در نهایت راهی ورزشگاه «سنسیرو» شود.
رئال مادرید در حال حاضر در پست مدافع میانی بازیکنانی مانند آنتونیو رودیگر، دین هویسن و ابراهیما کوناته را در اختیار دارد، اما مورینیو همچنان به دنبال اضافه کردن تجربه بیشتر به خط دفاعی تیم است.
گزارشها حاکی از آن است که اشتباهات دفاعی رئال مادرید در ابتدای فصل، مورینیو را به جستوجوی گزینههای جایگزین سوق داده است؛ بهویژه پس از تکرار اشتباهات تاثیر گذار در دیدارهای اخیر که باعث شده انتقادات از خط دفاعی رئال بیشتر شود.
از سوی دیگر، رودیگر وارد سال پایانی قراردادش شده و فندایک میتواند از نظر ویژگیهای فنی، گزینهای متفاوت نسبت به مدافعان جوانتر رئال مادرید باشد. توانایی او در جایگیری، برتری در نبردهای هوایی و سازماندهی خط دفاعی میتواند یک رهبر باتجربه دیگر در داخل زمین در اختیار مورینیو قرار دهد.
فندایک در حال حاضر تا سال ۲۰۲۷ با لیورپول قرارداد دارد، اما مذاکرات برای عقد قرارداد جدید متوقف شده است. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند ماه ژانویه میتواند به مقطعی تعیینکننده برای آینده او در لیورپول تبدیل شود.