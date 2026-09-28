جوان آنلاین: در حالی که دونالد ترامپ بار دیگر مدعی شد تواناییهای هستهای ایران را نابود کرده و دیگر نگرانی از این بابت وجود ندارد و به زودی پیروزی در جنگ را اعلام خواهد کرد، رسانههای امریکایی روایت دیگری را مطرح کردند که نشان میدهد واشینگتن از تمرکز صرف بر بازگشایی تنگه هرمز عبور کرده و به دنبال دستیابی به توافق هستهای با تهران است. اخبار منتشر شده درباره برگزاری مذاکرات جدید نیز این گمانه را تقویت میکند که ترامپ تلاش دارد به توافقی تازه با ایران در این زمینه دست پیدا کند.
به گزارش «جوان»، دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا که اخیراً با رد شروط ایران برای بازگشت به مسیر دیپلماسی زمینه افزایش قیمت نفت را فراهم کرد، اکنون با گفتاردرمانی تکراری تلاش دارد قیمت نفت و دیگر حاملهای انرژی را به سمت پایین هدایت کند. او یکشنبه شب در گفتوگو با «فاکس نیوز» در سخنانی بار دیگر مدعی شد که امریکا به زودی در جنگ با ایران پیروز خواهد شد و قیمت نفت پس از پایان جنگ به سطوح پیش از جنگ بازمیگردد.
ترامپ هر بار که قیمت نفت از مرز ۱۰۰ دلار عبور میکند، با مطرح کردن ادعاهایی درباره آغاز مذاکرات یا باز بودن تنگه هرمز، تلاش میکند قیمت نفت را پایین بیاورد. با این حال، بازارها بهتدریج به این اظهارات تکراری عادت کردهاند و واکنش چندانی به آنها نشان نمیدهند، چرا که تحولات میدانی را زیر نظر دارند و میدانند که در شرایط فعلی، کنترل تنگه هرمز همچنان در دست ایران است.
ترامپ در ادامه با بیان اینکه کلید مسئله این است که ایران سلاح هستهای نخواهد داشت، مدعی شد: واشینگتن همزمان در دو جبهه نظامی و اقتصادی در برابر ایران در حال موفقیت است. ترامپ در ادامه گفت بازگشت به حملات نظامی همچنان ممکن است، اما افزود: «من بهسادگی نمیخواهم این را بگویم». ترامپ مدعی شد: «دیگر نباید درباره دستیابی ایران به سلاح هستهای نگران باشیم چرا که تواناییهای ایران در این زمینه نابود شده است.»
این اظهارات در حالی مطرح شده است که ترامپ از ابتدای جنگ بارها از پیروزی امریکا سخن گفته، اما برخلاف پیشبینیهای اولیه او، درگیریها همچنان ادامه دارد و تنگه هرمز که در ماههای اخیر به مسئله اصلی تنشها بین تهران و واشینگتن تبدیل شده، همچنان از سوی نیروهای مسلح ایران مسدود است.
ادعای ترامپ درباره نابودی توان هستهای ایران نیز در شرایطی مطرح میشود که او طی ماههای اخیر با ابراز نگرانی درباره تأسیسات جدید ایران در زیر کوهکلنگ بارها تهدید کرده بود که قصد دارد این مکان را بمباران کند. از طرفی، مقامات ایرانی اعلام کردهاند که ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده که ترامپ از نابودی آن سخن میگوید در مکانی امن نگهداری میشود.
تقلای ترامپ برای توافق هستهای
هرچند ترامپ تلاش میکند اینگونه القا کند که برنامه هستهای ایران دیگر وجود خارجی ندارد و در نتیجه، موضوعی برای مذاکره یا اعطای امتیاز به تهران باقی نمانده است، اما گزارشهای رسانههای امریکایی بر این مسئله تأکید دارند که ترامپ همچنان برای دستیابی به یک توافق هستهای با ایران تلاش میکند. منابع میگویند که عباس عراقچی وزیر خارجه دیروز در حاشیه اجلاس مجمع عمومی با میانجیگران قطری ملاقات کرده است. این در شرایطی است که والاستریتژورنال روز دوشنبه گزارش داد که میانجیها در مذاکرات میان تهران و واشینگتن به دنبال تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی برای واگذاری امتیازات هستهای هستند. با اینحال این میانجیها بر این باورند که تلاش برای جلب موافقت ایران برای واگذاری امتیازی که ترامپ را در مهمترین موضوع مورد نظرش راضی کند، با شانس موفقیت اندکی روبهرو است. طبق این گزارش، «ترامپ که در ماههای اخیر بر بازگشایی تنگه هرمز متمرکز شده بود، اکنون در تلاش است موضوع هرمز را از مذاکرات کنار بزند و بار دیگر هدف اولیه اعلامشده برای جنگ علیه ایران را برجسته کند، ادعایی که بر جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هستهای استوار است». به نظر میرسد ترامپ با اصرار برای دستیابی به توافق هستهای با ایران، در شرایط کنونی این موضوع را در اولویت سیاست خارجی خود در قبال تهران قرار داده و آن را بر بازگشایی تنگه هرمز ارجح میداند.
ترامپ هدف اصلی از حمله به ایران را نابودی توان هستهای این کشور عنوان کرده و بارها مدعی شده که با اقدامات امریکا و از بین رفتن تهدید هستهای ایران، جهان اکنون امنتر از گذشته است. از اینرو، به نظر میرسد دستیابی به یک توافق هستهای با تهران میتواند برای او فرصتی باشد تا آن را به عنوان دستاورد دولت خود معرفی کرده و از فشارهای داخلی و بینالمللی رها شود. در همین راستا، طی روزهای اخیر گزارشهایی منتشر شده که نشان میدهد باوجود رد شروط ایران از سوی واشینگتن، در پشت پرده، تحرکاتی برای بازگشت دو طرف به میز مذاکره در جریان است. رویترز دیروز به نقل از برخی منابع اعلام کرد که انتظار میرود میانجیها روز دوشنبه یا سه شنبه درباره نسخه اصلاحشده پیشنهاد ایران، مذاکرات جداگانهای با ایران و امریکا برگزار کنند. بنابراین، وزیر خارجه ایران و میانجیهای قطر در امریکا خواهند ماند.
پیشنهاد جدید ایران این بود که در صورت لغو محاصره دریایی، رفع کامل تحریمها و آزادسازی داراییهای مسدودشده، تهران نیز آمادگی دارد تنگه هرمز را به مدت هفت روز بازگشایی کند تا در صورت فراهم شدن شرایط، مذاکرات از سر گرفته شود ولی ترامپ تاکنون با این درخواستها موافقت نکرده است. با این حال، به نظر میرسد میانجیها در تلاشند با توجه به حضور سید عباس عراقچی در نیویورک، دو طرف را به سمت برگزاری دور جدید مذاکرات سوق دهند.