جوان آنلاین: نوسان قیمتها دیگر فقط یک خبر اقتصادی روی صفحه تلفن همراه یا تیتر روزنامهها نیست، اثر آن را میتوان در سبد خرید خانوارها به وضوح مشاهده کرد، جایی که افزایش مداوم قیمت کالاها، انتخابهای روزمره مردم را محدودتر کرده و هزینه تأمین اقلام ضروری نیز، سهم بسیار زیادی از درآمد خانوار را به خود اختصاص داده است. این روزها، کوچک شدن سفره، یکی از ملموسترین پیامدهای این وضعیت برای شهروندان است.
در چنین شرایطی، شهرداری تهران از اجرای طرحی با عنوان معیشت برای حمایت از شهروندان پایتخت خبر داده است، طرحی که به گفته علیرضا زاکانی، شهردار تهران، از روز گذشته برای حدود ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تهرانی آغاز شده است.
محور اصلی طرح، عرضه مجموعهای از کالاهای ضروری با قیمت ثابت است. به گفته شهردار تهران، ۱۲ قلم کالای اساسی برای مدت شش ماه با قیمت ثابت در اختیار شهروندان قرار میگیرد. گوشت، برنج، روغن، حبوبات، ماکارونی، رب و دیگر اقلام ضروری خانوار در قالب بستههای مشخص عرضه خواهند شد.
در کنار این بستهها، شهرداری از ثابت ماندن قیمت ۱۷ کالای اساسی نیز خبر داده است، فهرستی که اقلامی مانند شکر، برنج، قند، روغن و مواد شوینده را دربرمیگیرد. زاکانی همچنین اعلام کرد: «در مورد برخی کالاها، علاوه بر تثبیت قیمت، کاهش قیمت نیز در نظر گرفته شده است.»
اجرای این سیاست قرار است از طریق شبکه فروشگاهی شهرداری انجام شود. بر اساس اعلام شهردار تهران: «۱۸ فروشگاه شهروند و ۱۰۸ میدان میوه و ترهبار در سطح پایتخت برای خدمات این طرح آماده شدهاند.»
علاوه بر آن شهرداری تهران اعلام کرده که برای اجرای این برنامه، از ماهها قبل به سمت ذخیرهسازی کالاهای اساسی حرکت کرده است. این اقدام قرار است پشتوانه عرضه کالاها در فروشگاههای شهروند و میادین میوه و ترهبار باشد.
حالا با آغاز طرح، مرحله مهمتر فرا رسیده است، مرحلهای که در آن وعده حمایت معیشتی باید از سطح برنامهریزی به تجربه واقعی شهروندان منتقل شود. یعنی شهروندان بعد از اجرای این طرح عملکرد مثبت و مناسب چنین برنامهای را با چشم خود ببینند و تأثیرش را در معیشت خود حس کنند.
بدون شک، معیار سنجش چنین طرحی نه تعداد فروشگاههای مشارکتکننده و نه حجم کالاهای ذخیرهشده، بلکه نتیجهای است که در سبد خرید خانوار و آنچه که شهروندان تجربه میکنند دیده میشود. اینکه آیا پایتختنشینان میتوانند طبق وعده شهردار تهران، کالاهای ضروری را با قیمت اعلامشده (و بلکه در برخی اقلام کمتر از قبل) در زمان مورد نیاز و به شکل مستمر تهیه کنند؟! پاسخ به این سؤال، در روزها و هفتههای آینده و با ادامه اجرای طرح روشنتر میشود.