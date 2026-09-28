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تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۰
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اصفهان میزبان نشست گردشگری بریکس ۲۰۲۷ می‌شود

6 معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان با اشاره به میزبانی اصفهان از نشست گردشگری بریکس ۲۰۲۷ گفت: علیرغم کاهش ۶۰ درصدی ورود گردشگران خارجی به استان، تغییر رویکرد مدیریت گردشگری اصفهان به سمت اجرای کمپین‌های حمایتی و برنامه‌های رویدادمحور، موجب رشد ۱۵ درصدی ورود گردشگران داخلی و رسیدن ضریب اشغال هتل‌های استان به بالای ۸۰ درصد در شهریور شد.

جوان آنلاین: داوود آبیان عصر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در سالن اجتماعات شهرک سلامت اصفهان با تشریح وضعیت صنعت گردشگری استان اظهار داشت: صنعت گردشگری استان اصفهان در سال جاری تحت‌تأثیر تحولات و شرایط منطقه‌ای با کاهش ۶۰ درصدی ورود گردشگران خارجی مواجه شد و حتی ضریب اشغال هتل‌ها در مقاطعی به کمتر از پنج درصد تنزل یافت.

به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: با این حال، تدوین برنامه‌های جامع از جمله اجرای کمپین «نصف جهان با نصف بها»، تمرکز بر گردشگری داخلی، عبور از شیوه‌های سنتی و تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری سبب شد تا نصف جهان بار دیگر در ریل رونق قرار گیرد و هم اکنون در مسیر بازگشت تدریجی رونق به این صنعت پس از چالش‌های اخیر قرار داریم.

دیپلماسی گردشگری و میزبانی از رویداد‌های بین‌المللی

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان بیان کرد: این اداره‌کل با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی گردشگری، تدارک گسترده‌ای برای میزبانی از رویداد‌های شاخص بین‌المللی دیده است.

آبیان تاکید کرد: بر همین اساس، اصفهان به‌عنوان میزبان گردشگران کشور‌های عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) و همچنین جشنواره گردشگری سلامت این سازمان در زمستان امسال انتخاب شده تا گام بلندی برای توسعه تعاملات منطقه‌ای برداشته شود.

وی گفت: علاوه بر رویداد‌های حوزه اکو، مهم‌ترین دستاورد بین‌المللی استان، انتخاب اصفهان به‌عنوان پایتخت فرهنگی و تمدنی برای میزبانی از نشست گردشگری کشور‌های عضو گروه «بریکس» در سال ۲۰۲۷ میلادی است.

وی یادآور شد: در کنار این برنامه‌ها، برگزاری نخستین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری اصفهان در آذرماه امسال و همچنین راه‌اندازی پروژه «سینمای گردشگری» برای نخستین‌بار در کشور، از دیگر اقدامات برای بازنمایی جاذبه‌های نصف جهان با ابزار‌های فرهنگی و هنری به شمار می‌رود.

راه‌اندازی نخستین سازمان مدیریت مقصد (DMO) کشور

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: یکی از کلیدی‌ترین اقدامات ساختاری در راستای انسجام‌بخشی به فعالیت‌ها، شبکه‌سازی و عبور از تصدی‌گری دولتی، تشکیل نخستین سازمان مدیریت مقصد (DMO) کشور در استان اصفهان است.

این مقام مسوول ادامه داد: این ساختار نوین با مشارکت فعال تشکل‌های حرفه‌ای و دفاتر خدمات مسافرتی شکل گرفته تا اصفهان به عنوان نخستین استان کشور، ارائه جامع و هوشمندانه ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی خود را در قالب یک مقصد مشخص در سطوح ملی و بین‌المللی دنبال کند.

توسعه گردشگری شبانه، خوراک و آگریتوریسم

متولی گردشگری استان اصفهان اظهار داشت: پاسخ به مطالبات مردمی و ایجاد نشاط اجتماعی، تدوین ضوابط اجرایی برای توسعه گردشگری شبانه را در اولویت برنامه‌های استان در حوزه گردشگری قرار داده است و در حوزه گردشگری خوراک نیز با هدف برندسازی، ۶۰ نوع غذای بومی شناسایی شده و رویداد تخصصی آن با حضور سرآشپز‌های برجسته به‌زودی در هتل عالی‌قاپو برگزار می‌شود.

وی تاکید کرد: تنوع‌بخشی به مقاصد گردشگری نیز با فعال‌سازی گردشگری کشاورزی (آگریتوریسم) در هفت شهرستان استان و تدوین ضوابط مشخص برای فعالیت‌های سافاری با رعایت الزامات محیط‌زیستی پیگیری می‌شود تا بستری جامع برای بهره‌برداری از تمامی ظرفیت‌های مغفول گردشگری استان اصفهان فراهم آید.

به گزارش ایرنا، ۲۲ هزار اثر تاریخی و معماری اصفهان به همراه گستره‌ای از نمایه‌های میراث فرهنگی ناملموس شامل غذاها، مراسم آیینی، جشن‌ها، مهارت‌های سنتی و تولید صنایع دستی، بیانگر پشتوانه تاریخ و فرهنگ ایران زمین در این خطه است و همین غنا موجب شده که اصفهان در شمار گردشگر پذیرترین استان‌های ایران قرار بگیرد.

استاندار اصفهان گردشگری را به‌عنوان یکی از چهار اولویت اصلی و راهبردی استان معرفی و هدفگذاریش را تبدیل استان به قطب این حوزه اعلام کرده است.

برچسب ها: اصفهان ، گردشگری ، بریکس
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