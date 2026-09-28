فراخوان یونسکو در ایران برای جذب کارآموز در گروه ارتباطات و اطلاعات

جوان آنلاین: این گروه تخصصی در راستای پیشبرد اهداف علمی و فرهنگی یونسکو و به منظور بهرهگیری از توان علمی دانشآموختگان فرصت حضور در یک دوره کارآموزی عملی را فراهم کرده است. برگزیدگان این دوره ضمن آشنایی با سازوکارهای بینالمللی یونسکو در حوزههای دسترسی به اطلاعات، سواد رسانهای، تحولات دیجیتال و اخلاق هوش مصنوعی، فرصت کسب تجربه در محیطهای حرفهای را خواهند داشت.
شرح وظایف و مسئولیتها
کارآموزان منتخب در طول این دوره ۶ ماهه مسئولیتهای زیر را بر عهده خواهند داشت:
بررسی و ترجمه اخبار، گزارشها و اسناد تخصصی مرتبط با یونسکو
انجام مطالعات و پژوهشهای مقدماتی در حوزه ارتباطات و اطلاعات
همکاری در تهیه گزارشهای کارشناسی و تولید محتوای وبگاه
مشارکت در تنظیم مکاتبات و صورتجلسات
همکاری در آمادهسازی و برگزاری نشستها، کمیتهها و رویدادهای تخصصی
شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان
متقاضیان شرکت در این دوره باید دارای شرایط زیر باشند:
دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته علوم ارتباطات یا رشتههای مرتبط
تسلط کامل به زبان انگلیسی در مهارتهای خواندن، نگارش و ترجمه متون
برخورداری از توانمندی بالا در نگارش و ویرایش متون فارسی
تسلط بر نرمافزارهای مجموعه مایکروسافت آفیس
توانایی پژوهش و تحلیل اطلاعات و تهیه گزارش
داشتن نظم، دقت و مسئولیتپذیری بالا
امکان حضور بهصورت تماموقت
حداکثر سن ۳۵ سال
جزئیات دوره و نحوه ارسال درخواست
این دوره بهصورت تماموقت و به مدت حداقل ۶ ماه در دفتر کمیسیون ملی یونسکو در ایران واقع در تهران، خیابان میرداماد برگزار میشود. این دوره بدون پرداخت حقوق است و تنها در صورت ارائه عملکرد مطلوب و شایسته، پاداشهایی به کارآموزان تعلق خواهد گرفت. همچنین به شرکتکنندگان در پایان دوره گواهینامه معتبر ارائه خواهد شد.
علاقهمندان واجد شرایط میتوانند رزومه، مدرک تحصیلی، ریزنمرات و نامه انگیزشی خود را با درج تاریخ پیشنهادی برای شروع دوره و اطلاعات تماس، با عنوان «درخواست کارآموزی گروه ارتباطات و اطلاعات» به نشانی الکترونیکی unesco@irunesco.org ارسال کنند.