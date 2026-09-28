مدیرعامل شرکت ملی پست از رونمایی نسل سوم نشانی‌های استاندارد در ۱۷ مهر ماه جاری خبر داد و گفت:پلاک‌کوبی و شماره گذاری بیش از ۱۰۰ شهر کشور تا هفدهم مهر ماه انجام می‌شود.

جوان آنلاین: محمد احمدی در یک گفت‌و‌گو تلویزیونی با اشاره به رونمایی نسل سوم نشانی‌های استاندارد در هفته پست گفت:این طرح با هدف تکمیلی اطلاعات مکانی و پوشش مکان‌های فاقد پلاک صورت می‌گیرد

وی افزود:در نامگذاری معابر و پلاک‌گذاری ساختمان‌ها عملا مشکلاتی وجود دارد. برخی خیابان‌ها و کوچه‌ها هستند که اسم آنها هنوز پلاک‌کوبی نشده یا ساختمان‌هایی داریم که هنوز پلاک شهرداری و شماره ندارند و لذا مجموعه‌ای از اقدامات در این حوزه شکل گرفت.

مدیرعامل شرکت ملی پست تصریح کرد:یکی از اتفاقات بزرگ این است که با همکاری سازمان شهرداری و دهیاری‌ها در فضای نقشه به صورت مجازی شماره‌گذاری کردیم. این شماره گذاری‌ها شرح نشانی را به یک سطحی می‌رساند و ما خرسندیم که شماره‌گذاری بیش از ۱۰۰ شهر کشور تا هفدهم مهر انجام می‌شود و پس از آن به زودی در همه شهر‌های کشور عملیاتی خواهد شد.