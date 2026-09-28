قیمت گازوئیل در انگلیس به رکورد تاریخی رسید

جوان آنلاین: مؤسسه خدمات خودرویی «آرایسی» روز دوشنبه اعلام کرد میانگین قیمت گازوئیل در جایگاههای سوخت انگلیس به ۱۹۹٫۱۸ پنس در هر لیتر رسیده و رکورد پیشین ۱۹۹٫۰۹ پنس در ژوئن ۲۰۲۲ را پشت سر گذاشته است.
به گزارش ایرنا، بر اساس آمار این مؤسسه، گازوئیل از آغاز تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران در اسفند سال گذشته، ۳۹٫۹ درصد گرانتر شده و هزینه پرکردن باک یک خودروی خانوادگی به نزدیک ۱۱۰ پوند رسیده است که حدود ۳۱ پوند بیشتر از پیش از آغاز تجاوز است.
«سایمون ویلیامز» مسوول سیاستگذاری آرایسی هشدار داد که پیامدهای این افزایش قیمت به رانندگان محدود نمیشود و هزینه حمل کالا با کامیونها و وانتهای گازوئیلی نیز به مصرفکنندگان منتقل خواهد شد.
وی از دولت خواست با کاهش مالیات سوخت یا مالیات بر ارزش افزوده، فشار بر رانندگان را کاهش دهد. آرایسی همچنین اعلام کرد میانگین قیمت بنزین به ۱۷۴٫۱۳ پنس در هر لیتر رسیده و نسبت به اسفند ماه گذشته، ۳۱٫۱ درصد افزایش یافته است.
در همین حال شبکه اسکاینیوز گزارش داد که اختلال در تولید و انتقال نفت و فرآوردههای نفتی در غرب آسیا، فشار بر بازار سوخت را تشدید کرده است. محدودیت ظرفیت پالایش در جهان نیز مانع از آن شده که تولیدکنندگان دیگر بتوانند کاهش عرضه گازوئیل را بهسرعت جبران کنند.
بر اساس این گزارش، انگلیس تنها حدود نیمی از گازوئیل مورد نیاز خود را تولید میکند و برای تأمین بقیه مصرف، به واردات وابسته است. تعطیلی پالایشگاهها و کاهش ذخایر، آسیبپذیری این کشور را در برابر اختلالهای خارجی افزایش داده است.
آمریکا اکنون حدود یکسوم واردات گازوئیل انگلیس را تأمین میکند و بررسی احتمال ممنوعیت صادرات این فرآورده از سوی واشنگتن، نگرانی تازهای برای بازار ایجاد کرده است.
«توماس پیو» اقتصاددان ارشد مؤسسه «آراسام» انگلیس هشدار داده است که اجرای چنین تصمیمی میتواند افزایش شدید قیمتها و احتمال کمبود سوخت در جایگاههای انگلیس را در پی داشته باشد. با این حال، دولت انگلیس ادعا کرده که عرضه سوخت کافی است.
آمارها نشان میدهد که صادرات این فرآورده نفتی از غرب آسیا در فاصله مارس تا اوت، نسبت به مدت مشابه سال قبل نصف شده و به روزانه ۸۰۰ هزار بشکه رسیده است.
غرب آسیا در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۴۱ درصد واردات گازوئیل اروپا را تأمین میکرد. همزمان، حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاههای روسیه تولید این کشور را کاهش داده و مسکو در ژوئیه صادرات گازوئیل را ممنوع کرده است.
افزایش هزینه حملونقل در آستانه زمستان و نزدیک شدن به فصل خرید پایان سال، خطر انتقال موج تازه گرانی به کالاهای مصرفی را تشدید کرده و فشار بحران انرژی بر معیشت خانوارهای انگلیسی را افزایش داده است.