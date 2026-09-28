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تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۵
اقتصاد » اخبار کلی

تحقیقات ایرباس و لئوناردو از نقص کیفی ۵۰۰ فروند هواپیما

6 ایرباس و شرکت ایتالیایی لئوناردو در حال بررسی نقصی در خدمات پوشش‌دهی (رنگ و عایق) یک شرکت خصوصی ارائه‌دهنده هستند که به صدور هشدار کیفی منجر شده و ۵۰۰ فروند از هواپیما‌های پرفروش A ۳۲۱ neo این سازنده اروپایی را تحت تاثیر قرار داده است.

جوان آنلاین: ایرباس روز جمعه و پس از انتشار خبری در نشریه «ایر کارنت» (Air Current) این نقص را تائید کرد. مشکل زمانی کشف شد که یکی از تکنسین‌های ایرباس هنگام تراشیدن رنگ از بخشی از بدنه هواپیما، متوجه وجود شکاف در لایه محافظ زیرین شد.

به گزارش ایسنا، اینوستینگ به نقل از منابع آگاه نوشت: تیم‌های مهندسی ایرباس و لئوناردو هم‌اکنون در شرکت TESI — تامین‌کننده خدمات پوشش‌دهی و پیمانکار فرعی لئوناردو در جنوب ناپل — مستقر هستند تا ضمن کمک به اقدامات اصلاحی، علت این مشکل را که هنوز شناسایی نشده است، پیدا کنند.

لئوناردو تائید کرده که TESI یکی از تامین‌کنندگانش است، اما اعلام نکرده است که آیا این شرکت در پروژه‌های مربوط به ایرباس نیز مشارکت دارد یا خیر.

به گفته تحلیلگران، این مشکل مربوط به میله‌های تقویت‌کننده موسوم به «استرینگر» (stringer) در بخشی از قسمت جلویی بدنه هواپیمای A ۳۲۱ neo است و پرسش‌های تازه‌ای را درباره کنترل کیفیت و نقاط آسیب‌پذیر زنجیره تامین ایجاد کرده است.

ایرباس برای تولید آن بخش از بدنه، دو تامین‌کننده شامل لئوناردو و شرکت تابعه خود یعنی «ایرباس آتلانتیک» دارد. شرکت مذکور پیش‌تر با نام «استلیا» شناخته می‌شد و مسئولیت کلی بخش جلویی هواپیما را نیز بر عهده دارد. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که لئوناردو برای خدمات پوشش‌دهی تنها یک تامین‌کننده دارد.

ایرباس اعلام کرده است که حدود ۵۰۰ فروند هواپیما — شامل ۲۵۰ فروند که در مراحل مختلف تولید قرار دارند — تحت تاثیر این مسئله قرار گرفته‌اند، اما ایمنی پرواز‌ها به خطر نیفتاده است.

بر اساس این گزارش، به شرکت‌های هواپیمایی که تحویل این هواپیما‌ها را ادامه می‌دهند، مهلتی دو ساله برای تعمیر قطعه معیوب داده خواهد شد، در حالی که چرخه معمول تعمیر و نگهداری چهار سال است. پیش‌بینی می‌شود انجام این کار تا ۹ روز به طول انجامد که شامل ۲ تا ۳ روز زمان برای عملیات اصلی تعمیر است. همچنین در این گزارش خاطرنشان که این مسئله کمتر از حد نگرانی برخی تحلیلگران است، زیرا نیازی به جدا کردن قطعات از پنل بدنه هواپیما نیست.

پوشش اولیه (پرایمر) مذکور برای جلوگیری از خوردگی طراحی شده است؛ خوردگی‌ای که ممکن است به مرور زمان در پایین‌ترین نقطه بدنه هواپیما — که با اصطلاح دریایی «بیلج» (bilge) یا بخش تحتانی بدنه شناخته می‌شود و محل تجمع رطوبت است — ایجاد شود.

فقدان این پوشش در یک جت نو، خطر ایمنی فوری ایجاد نمی‌کند، اما تحلیلگران معتقدند که بروز دومین نقص فنی در بدنه هواپیما طی کمتر از یک سال، می‌تواند فشار جدیدی بر تلاش‌های ایرباس برای تسریع روند تحویل و تحقق اهداف تعیین‌شده برای نیمه دوم سال وارد کند.

ایرباس روز جمعه بر هدف خود برای تحویل هواپیما‌ها در سال ۲۰۲۶ تاکید مجدد کرد.

برچسب ها: ایرباس ، هواپیما ، کنترل کیفیت
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