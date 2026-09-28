جوان آنلاین: در روز نهم بازیهای آسیایی ناگویا که دوشنبه، ششم مهر برگزار شد، کاروان ایران در رشته وزنهبرداری، کوراش و تنیس روی میز صاحب مدال شد.
علی عالیپور در وزنهبرداری به مدال طلا دست پیدا کرد، رامین احمدزاده در کوراش نقره گرفت و نوشاد عالمیان هم در تنیس روی میز مدال برنز به دست آورد. با این حساب ایران با ۸ طلا، ۱۵ نقره و ۹ برنز، با مجموع ۳۲ مدال همچنان در رده هشتم جدول مدالی قرار دارد.
در حال حاضر چین با ۱۳۱ مدال طلا، ۵۳ نقره و ۴۵ برنز، ژاپن با ۴۱ طلا، ۶۸ نقره و ۶۳ برنز، کره جنوبی با ۲۱ طلا، ۲۶ نقره و ۴۳ برنز در رتبههای اول تا سوم قرار دارند.
جدول مدالی بازیها تا پایان روز نهم بازیهای آسیایی به ترتیب زیر است: