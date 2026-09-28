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تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۵
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زمان آغاز پرواز‌های حج تمتع اعلام شد

2 معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت گفت: پرواز‌های حج پیش رو از دهم ذی القعده آغاز خواهد شد.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، در نشست شورای برنامه‌ریزی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت که امروز به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت تشکیل شد.

اکبر رضایی معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت گفت: پرواز‌های حج پیش رو از دهم ذی القعده آغاز خواهد شد و اعزام زائران از ایستگا‌های پروازی در داخل کشور به مقصد فرودگاه‌های مدینه، جده و طائف انجام خواهد شد.

وی گفت: پایان عملیات حج ۱۴۰۶ برای زائران مدینه قبل اول محرم و مدینه بعد سوم محرم برنامه ریزی شده است.

بگفته وی امور اجرایی درحال انجام است و دریافت رقم طلب برای کارگزاران و خادمان فرهنگی و پزشکی و همچنین افرادی که بعنوان ذخیره معرفی شده‌اند در زمان مقرر انجام شده و انتخاب شرکت خدمات دهنده در مشاعر درحال پیگیری است.

رئیس سازمان حج و زیارت هم به اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های ارزی سفر حج اشاره کرد و درعین حال گفت: با توجه به افزایش‌ها دربسته حج، بازهم قیمت پارسال تحقق نخواهد یافت.

علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت تصریح کرد: نرخ ارز و هزینه قرارداد‌ها دو شرط اصلی برای مشخص کردن قیمت حج پیش رو است و پیگیرهستیم تا مشکل پرواز‌های حج را هم حل کنیم.

رئیس سازمان حج و زیارت همچنین قطع پرواز‌های زیارتی به مقصد عراق را اقدامی ناپخته توصیف کرد و افزود: تحریم هوایی خود اقدامی غیرقانونی است و حتی اگر براساس مصوبه شورای امنیت بود شامل امور مذهبی نمی‌شود.

مرتضی آقایی معاون عتبات عالیات سازمان حج نیز در ادامه با اشاره به اینکه حدود ۲۰ کاروان با مشکل قطع پرواز‌ها رو‌به‌رو شدند، گفت: با هماهنگی‌های صورت گرفته زائران این کاروان‌ها در پایان مدت سفرشان به کشور باز می‌گردند.

آقایی همچنین به احتمال بازگشت سفر‌های هوایی از فرودگاه نجف از روز چهارشنبه (۸ مهر) اشاره کرد و گفت: مدیریت هزینه‌ها و ارزان سازی سفر عتبات با حفظ کیفیت خدمات و کرامت زائر در محور برنامه‌های این حوزه قرار دارد.

در این نشست همچنین اعلام شد که با توجه به فعال شدن دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت در عربستان برای عملیات عمره آمادگی وجود دارد و تیم مستقر شده کار خود را شروع کرده است.

بر اساس این گزارش، نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم ابراز امیدواری کرد که دولتمردان هرچه زودتربا اقدامات خود اطمینان خاطربرای مردم درارتباط با سفر به سرزمین وحی را فراهم نمایند و موجب امید بیشتر در جامعه در راستای اجرای برنامه‌های دینی و مذهبی شوند.

نواب با گرامیداشت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل فقید حزب الله لبنان و یاد و خاطره شهدای مکه، منا و مسجدالحرام، موضوع پرداخت دیه به شهدای فاجعه منا از منظر فقهی و حقوقی را یادآور شد و گفت: متاسفانه این امر تاکنون تحقق نیافته است. خانواده شهدا نیز با این موضوع با عزت نفس برخورد کرده‌اند ولی این بدان معنا نیست که کاری انجام نشود.

وی ادامه داد: سید مقاومت دراین سال‌ها پایگاهی قوی و دژی مستحکم برای جهان اسلام و تشیع در غرب آسیا بود و با ابتکارعمل توانست رژیم صهیونیستی را در سه جنگ مغلوب کند. دشمنان این پیروزی‌ها را نتوانستند تحمل کنند و ایشان را به شهادت رساندند.

برچسب ها: حج تمتع ، سازمان حج و زیارت ، پروازهای حج
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