کد خبر: 1381853
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تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۵
اقتصاد » اخبار کلی
وزیر راه:

بازسازی باند فرودگاه‌های آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان انجام شد

فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی گفت: در جریان جنگ، بیش از ۲۷ فرودگاه کشور مورد هدف قرار گرفت و بخش‌هایی از جمله باند، برج مراقبت و ترمینال‌های آن‌ها آسیب دید با این حال، بازسازی‌ها در کوتاه‌ترین زمان انجام شد.

جوان آنلاین: فرزانه صادق در گرامیداشت هفته دفاع مقدس با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از جنگ در بخش‌های مختلف حمل‌ونقل و مسکن، گفت:باندهای فرودگاهی که آسیب دیده بودند، در کوتاه‌ترین زمان بازسازی شدند و امکان انجام پرواز در آن‌ها فراهم شد.

به گزارش ایسنا، وی اظهار کرد: در جریان جنگ بیش از ۲۷ فرودگاه کشور مورد هدف قرار گرفت و بخش‌هایی از جمله باند، برج مراقبت و ترمینال‌های آن‌ها آسیب دید با این حال، بازسازی‌ها در کوتاه‌ترین زمان انجام شد تا پس از بازگشایی آسمان، امکان انجام پروازها فراهم باشد.

صادق با اشاره به بازسازی باند فرودگاه‌های آسیب‌دیده در شهرهایی مانند تبریز و اصفهان، افزود: اقدامات بازسازی در حوزه راه و ریل نیز انجام شد و در بنادر کشور نیز اتفاقات و آسیب‌هایی رخ داد که پیگیری و بازسازی آن‌ها در دستور کار قرار گرفت.

وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری آسیب‌دیده گفت: به‌جز کلان‌شهرها، مسئولیت بازسازی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سپرده شد و ارزیابی‌های نظام مهندسی و بنیاد مسکن در شهرها و روستاهای سراسر کشور در کوتاه‌ترین زمان انجام گرفت.

صادق ادامه داد: برای تأمین محل سکونت آسیب‌دیدگان تا زمان بازسازی واحدهایشان، تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفته شد که بانک مسکن نیز پرداخت این تسهیلات را در کمتر از یک هفته انجام داد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی بنادر کشور در دوره جنگ، گفت: بندر چابهار حتی در ایام نوروز و عید فطر نیز بدون تعطیلی به فعالیت خود ادامه داد.

صادق با بیان اینکه فعالیت شبانه‌روزی بنادر در ایام نوروز و عید فطر تجربه‌ای کم‌سابقه بود، اظهار کرد: بندر چابهار در شرایطی به‌صورت شبانه‌روزی فعال بود که بخش عمده نیروهای بومی آن از اهل سنت هستند و عید فطر برای آنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است با این حال، فعالیت بندر در این ایام نیز متوقف نشد.

وی ضمن قدردانی از تلاش کامیون‌داران، کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک، قرنطینه و دیگر عوامل فعال در حوزه بندر افزود: با همکاری همه این مجموعه‌ها و همچنین کمک وزارت نفت در تأمین سوخت، تعداد کامیون‌های ترددکننده در بندر چابهار که پیش از جنگ حدود ۲۵ تا ۳۰ دستگاه در روز بود، در برخی روزها به هزار دستگاه رسید.

وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به انتقال تجهیزات از بندر امام خمینی(ره) به بندر چابهار از مسیر دریا گفت: در شرایط جنگ و آنچه محاصره ناجوانمردانه توصیف کرد با پیگیری و هماهنگی شهید تنگسیری، امکان انتقال تجهیزات از مسیر دریایی فراهم شد.

وی تصریح کرد: امسال با همه سالهای گذشته فرق دارد زیرا  جنگ ۴۰ روزه را پشت سر گذاشتیم و هنوز هم این جنگ در جریان است. امسال امام شهیدمان را در میان خود نداریم هر قدمی که برمی‌داریم و هر اتفاقی که رقم می‌خورد حتما ردی از منویات امام شهید در آن می‌بینیم. همچنین در جنگ اخیر وزارت راه و شهرسازی شهدایی را تقدیم کرد. در هشت سال دفاع مقدس هم وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی وقت جانانه پای کار بود. ریل خرمشهر به اهواز در همان سالها متصل شد بارها تونل اتصال لرستان به خوزستان بمباران و بازسازی شد پلهای شناور ساخته شد که بسیاری از مهندسان خارجی باور نمی‌کردند این پلها را مهندسان ایرانی ساخته باشند بیمارستان‌های صحرایی ساخته شد که هنوز هم قابل استفاده است.

وی ادامه: با تلاش فعالان صنعت ساختمان و مهندسان عمران کشور در طول جنگ اخیر اجرای پروژه‌های در حوزه مسکن و حمل و نقل ادامه یافت.

صادق گفت: در هفته دولت با حضور رییس‌جمهور و با اینکه در یک سال در جنگ بودیم، پروژه‌های زیادی افتتاح شد که نشان داد در طول جنگ ۴۰ روزه و پس از آن در هیچ یک از استان‌ها روند توسعه متوقف نشد.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: پیمانکاران با وجود اینکه تزریق منابع حداقلی بوداما هیچ پروژه‌ای را متوقف نکردند؛ به طوری که در هفته گذشته ۲۸۱ کیلومتر راه در کشور افتتاح شد.

صادق استمرار خدمات حمل و نقل در حوزه بار و مسافر را از دیگر اقدامات صورت گرفته در ایام جنگ تحمیلی دانست و گفت: در همان ساعات اولیه که آسمان کشور بسته شد بار سنگین جابجایی مسافران هوایی به دوش مسیرهای ریلی و جاده‌ای افتاد اما دشمن صهیونیستی بر خلاف تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی اعلام کرد می‌خواهد ریل راه‌آهن را هدف حملات و تجاوز خود قرار دهد و بعد از چند ساعت این اتفاق افتاد اما در کمتر از پنج ساعت ۶۰۰۰ مسافر مانده در قطارها با همکاری سازمان راهداری با اتوبوس به مقصد رسیدند.

برچسب ها: فرزانه صادق مالواجرد ، وزارت راه ، عملیات بازسازی ، فرودگاه
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