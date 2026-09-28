ورود پرسپولیس به لیگ والیبال

جوان آنلاین: با واگذاری باشگاه پرسپولیس و باشگاه استقلال به کنسرسیوم بانکها و هلدینگ خلیج فارس، مالکین این دو باشگاه در نظر داشتند تا در سایر رشتههای ورزشی نیز تیمداری کنند؛ با حضور علی تاجرنیا به عنوان رئیس هیات مدیره آبیپوشان، استقلال از فصل گذشته برنامه خود را برای حضور در سایر ورزشها آغاز کرد.
حال از باشگاه پرسپولیس خبر رسیده با رایزنیهای صورت گرفته بین این باشگاه و فدراسیون والیبال، سرخپوشان پایتخت در فصل جدید رقابتهای لیگ یک والیبال تیمداری خواهند کرد تا شانس خود را برای حضور در رقابتهای لیگ برتر آزمایش کنند.
مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای دسته یک کشور سال ۱۴۰۵ به صورت منطقهای آغاز میشود. بر این اساس با اعلام سازمان لیگ، لیگ دسته یک مردان سال ۱۴۰۵ از روز جمعه اول آبان ماه با حضور ۳۲ تیم در چهار گروه مقدماتی شروع میشود.