ممنوعیت پروازهای ایرانی به عراق هنوز لغو نشده است/ ادامه رایزنی برای از سرگیری پروازها

در حالیکه اخباری مبنی بر "لغو ممنوعیت پرواز ایرلاین‌های ایرانی به عراق" منتشر شده است؛ رئیس سازمان هواپیمایی اعلام کرد که این سازمان هنوز بخشنامه رسمی در این خصوص دریافت نکرده و رایزنی و مذاکره برای برقراری مجدد پروازها همچنان ادامه دارد.

ابوذر شیرودی معاون وزیر راه و شهرسازی ، ضمن تکذیب برقراری پروازهای نجف از روز چهارشنبه (هشتم مهر ماه) گفت: هنوز بخشنامه‌ای در خصوص لغو ممنوعیت پرواز ایرلاین‌های ایرانی به عراق صادر نشده و این موضوع در فضای رسانه‌های عراقی منتشر شده و دولت عراق هنوز واکنشی به آن نشان نداده است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: مقامات عراقی در حال هماهنگی با شرکت‌های عراقی برای ارائه خدمات به ایرلاین‌های ایرانی هستند.

رئیس سازمان هواپیمایی تصریح کرد: این سازمان در حال رایزنی و پیگیری برای برقراری مجدد پروازها به عراق است، ولی زمان دقیقی برای آن وجود ندارد.

شیرودی در پایان تاکید کرد که مسافران پیش از سفر و تهیه بلیت حتما از شرکت‌های هواپیمایی و آژانس‌های معتبر، اطلاعات و آخرین وضعیت پروازها را جویا شوند.