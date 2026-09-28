ممنوعیت پروازهای ایرانی به عراق هنوز لغو نشده است/ ادامه رایزنی برای از سرگیری پروازها

ابوذر شیرودی معاون وزیر راه و شهرسازی ، ضمن تکذیب برقراری پروازهای نجف از روز چهارشنبه (هشتم مهر ماه) گفت: هنوز بخشنامهای در خصوص لغو ممنوعیت پرواز ایرلاینهای ایرانی به عراق صادر نشده و این موضوع در فضای رسانههای عراقی منتشر شده و دولت عراق هنوز واکنشی به آن نشان نداده است.
به گزارش ایسنا، وی افزود: مقامات عراقی در حال هماهنگی با شرکتهای عراقی برای ارائه خدمات به ایرلاینهای ایرانی هستند.
رئیس سازمان هواپیمایی تصریح کرد: این سازمان در حال رایزنی و پیگیری برای برقراری مجدد پروازها به عراق است، ولی زمان دقیقی برای آن وجود ندارد.
شیرودی در پایان تاکید کرد که مسافران پیش از سفر و تهیه بلیت حتما از شرکتهای هواپیمایی و آژانسهای معتبر، اطلاعات و آخرین وضعیت پروازها را جویا شوند.