کد خبر: 1381816
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تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۷
ورزش » ساير

طلای هشتم برای ایران/ عالی‌پور قهرمان وزنه‌برداری بازی‌های آسیایی شد

عالی پور علی عالی‌پور در رقابت‌های وزنه‌برداری دسته ۹۵ کیلوگرم مردان بازی‌های آسیایی به مدال طلا رسید.

جوان آنلاین: رقابت‌های وزنه‌برداری دسته ۹۵ کیلوگرم مردان در بازی‌های آسیایی امروز (دوشنبه ۶ مهر) برگزار شد و علی عالی‌پور در رقابت حساس با آدیلتولی قزاقستانی به مدال طلا رسید تا هشتمین طلایی کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا باشد.

به گزراش ایسنا، عالی‌پور در این مسابقات رکورد استاندارد دوضرب و مجموع جهان را شکست و رکورددار آسیا و بازی‌های آسیایی نیز شد.

عالی‌پور در یک ضرب در حرکت اول وزنه ۱۷۵ و در حرکت دوم وزنه ۱۸۰ کیلوگرم را بالای سر برد اما در حرکت سوم در مهار وزنه ۱۸۳ کیلوگرم ناکام ماند. 

او در دو ضرب نیز در حرکت اول وزنه ۲۱۳ کیلوگرمی را مهار کرد اما در حرکت دوم وزنه ۲۱۸ کیلوگرمی را انداخت. عالی‌پور در حرکت سوم ۲۱۸ کیلوگرم را بالا برد و قهرمان شد. 

یکضرب
حرکت اول: ۱۷۵ کیلوگرم  ⚪️⚪️⚪️
حرکت دوم: ۱۸۰ کیلوگرم  ⚪️⚪️⚪️
حرکت سوم: ۱۸۳ کیلوگرم  🔴🔴🔴

دوضرب
حرکت اول: ۲۱۳ کیلوگرم ⚪️⚪️⚪️
حرکت دوم: ۲۱۸ کیلوگرم  🔴🔴🔴
حرکت سوم: ۲۱۸ کیلوگرم ⚪️⚪️⚪️

مجموع: ۴۰۱ کیلوگرم‌ 

ریحانه کریمی پیش از این در وزنه‌برداری زنان مدال برنز بازی‌های آسیایی را گرفته بود. میرمصطفی جوادی نیز در ۸۵ کیلوگرم مردان پنجم شد. 

برچسب ها: علی عالی پور ، وزنه‌برداری ، بازی‌های آسیایی ناگویا ، مدال طلا
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