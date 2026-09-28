ابر رشد در بورس تهران؛ شاخص ۱۸۹ هزار واحد صعود کرد

بازار سرمایه در معاملات امروز (دوشنبه ششم مهرماه) با جهش قابل توجه شاخص‌ها همراه شد؛ به‌ طوری که شاخص کل بورس تهران بیش از ۱۸۹ هزار واحد افزایش یافت و در آستانه ورود دوباره به کانال ۷.۵ میلیون واحد قرار گرفت. شاخص هم‌وزن نیز با عبور از مرز دو میلیون واحد، رشد گسترده‌تری را در کلیت بازار نشان داد.

جوان آنلاین: بورس تهران امروز یکی از صعودی‌ترین روزهای معاملاتی خود را پشت سر گذاشت و شاخص کل با رشد ۱۸۹ هزار و ۱۱۹ واحدی، به رقم هفت میلیون و ۴۶۳ هزار واحد رسید.

به گزارش ایسنا، این رشد در حالی رقم خورد که شاخص کل در معاملات روز گذشته بیش از ۱۰۳ هزار واحد کاهش یافته بود و امروز بخش قابل توجهی از افت روز قبل جبران شد.

در کنار شاخص کل، شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۴۴ هزار و ۷۴۷ واحدی همراه شد و از مرز دو میلیون واحد عبور کرد. رشد همزمان شاخص کل و هم‌وزن نشان می‌دهد جریان صعودی امروز تنها به چند نماد بزرگ محدود نبوده و بخش قابل توجهی از نمادهای بازار با افزایش قیمت مواجه شده‌اند.

با وجود رشد قابل توجه شاخص‌ها، تعداد معاملات بورس تهران امروز به کمتر از یک میلیون فقره رسید و ۷۴۹ هزار و ۹۰۵ معامله ثبت شد. ارزش معاملات نیز حدود ۲۹.۵ همت بود. در معاملات امروز، نمادهای فملی، فارس، شپنا، تابان، فولاد، شبندر و شستا بیشترین نقش را در رشد شاخص کل بورس تهران داشتند.

فرابورس هم صعودی شد

شاخص فرابورس ایران نیز همسو با بورس تهران با رشد قابل توجهی مواجه شد و ۱۳۱۷ واحد افزایش یافت و به بالای ۶۰ هزار واحد رسید. در بازار فرابورس ۴۱۳ هزار و ۱۲۰ معامله انجام شد و نمادهای مارون، فزر، آریا، سامان، کگهر، نیشکر و ارفع از جمله نمادهای اثرگذار بر شاخص این بازار بودند.

یک گام تا ۷.۵ میلیون

حرکت امروز بازار سرمایه را می‌توان ادامه نوسانات شدید شاخص‌ها در روزهای اخیر دانست؛ به‌گونه‌ای که بورس پس از افت بیش از ۱۰۳ هزار واحدی در روز گذشته، امروز با یک رشد ۱۸۹ هزار واحدی بخش عمده‌ای از مسیر نزولی را جبران کرد. عبور شاخص هم‌وزن از دو میلیون واحد نیز از مشارکت گسترده‌تر نمادهای مختلف در روند صعودی امروز حکایت دارد.

با این حال، ارزش معاملات حدود ۲۹.۵ همتی و کاهش تعداد معاملات به زیر یک میلیون فقره نشان می‌دهد شدت رشد شاخص‌ها الزاماً به معنای افزایش متناسب حجم معاملات نبوده است. شاخص کل اکنون تنها حدود ۳۷ هزار واحد با سطح ۷.۵ میلیون واحد فاصله دارد و معاملات روزهای آینده می‌تواند مشخص کند که بازار قادر به تثبیت در این محدوده خواهد بود یا بار دیگر با نوسان مواجه می‌شود.