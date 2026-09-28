کد خبر: 1381815
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۶
اقتصاد » اخبار کلی

ابر رشد در بورس تهران؛ شاخص ۱۸۹ هزار واحد صعود کرد

بورس تهران بازار سرمایه در معاملات امروز (دوشنبه ششم مهرماه) با جهش قابل توجه شاخص‌ها همراه شد؛ به‌ طوری که شاخص کل بورس تهران بیش از ۱۸۹ هزار واحد افزایش یافت و در آستانه ورود دوباره به کانال ۷.۵ میلیون واحد قرار گرفت. شاخص هم‌وزن نیز با عبور از مرز دو میلیون واحد، رشد گسترده‌تری را در کلیت بازار نشان داد.

جوان آنلاین: بورس تهران امروز یکی از صعودی‌ترین روزهای معاملاتی خود را پشت سر گذاشت و شاخص کل با رشد ۱۸۹ هزار و ۱۱۹ واحدی، به رقم هفت میلیون و ۴۶۳ هزار واحد رسید.

به گزارش ایسنا، این رشد در حالی رقم خورد که شاخص کل در معاملات روز گذشته بیش از ۱۰۳ هزار واحد کاهش یافته بود و امروز بخش قابل توجهی از افت روز قبل جبران شد.

در کنار شاخص کل، شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۴۴ هزار و ۷۴۷ واحدی همراه شد و از مرز دو میلیون واحد عبور کرد. رشد همزمان شاخص کل و هم‌وزن نشان می‌دهد جریان صعودی امروز تنها به چند نماد بزرگ محدود نبوده و بخش قابل توجهی از نمادهای بازار با افزایش قیمت مواجه شده‌اند.

با وجود رشد قابل توجه شاخص‌ها، تعداد معاملات بورس تهران امروز به کمتر از یک میلیون فقره رسید و ۷۴۹ هزار و ۹۰۵ معامله ثبت شد. ارزش معاملات نیز حدود ۲۹.۵ همت بود. در معاملات امروز، نمادهای فملی، فارس، شپنا، تابان، فولاد، شبندر و شستا بیشترین نقش را در رشد شاخص کل بورس تهران داشتند.

فرابورس هم صعودی شد

شاخص فرابورس ایران نیز همسو با بورس تهران با رشد قابل توجهی مواجه شد و ۱۳۱۷ واحد افزایش یافت و به بالای ۶۰ هزار واحد رسید. در بازار فرابورس ۴۱۳ هزار و ۱۲۰ معامله انجام شد و نمادهای مارون، فزر، آریا، سامان، کگهر، نیشکر و ارفع از جمله نمادهای اثرگذار بر شاخص این بازار بودند.

یک گام تا ۷.۵ میلیون

حرکت امروز بازار سرمایه را می‌توان ادامه نوسانات شدید شاخص‌ها در روزهای اخیر دانست؛ به‌گونه‌ای که بورس پس از افت بیش از ۱۰۳ هزار واحدی در روز گذشته، امروز با یک رشد ۱۸۹ هزار واحدی بخش عمده‌ای از مسیر نزولی را جبران کرد. عبور شاخص هم‌وزن از دو میلیون واحد نیز از مشارکت گسترده‌تر نمادهای مختلف در روند صعودی امروز حکایت دارد.

با این حال، ارزش معاملات حدود ۲۹.۵ همتی و کاهش تعداد معاملات به زیر یک میلیون فقره نشان می‌دهد شدت رشد شاخص‌ها الزاماً به معنای افزایش متناسب حجم معاملات نبوده است. شاخص کل اکنون تنها حدود ۳۷ هزار واحد با سطح ۷.۵ میلیون واحد فاصله دارد و معاملات روزهای آینده می‌تواند مشخص کند که بازار قادر به تثبیت در این محدوده خواهد بود یا بار دیگر با نوسان مواجه می‌شود.

برچسب ها: رشد بورس ، شاخص بورس ، بورس تهران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

توافق با شعام درباره انتخابات شوراها/ زمان به‌زودی اعلام می‌شود

جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

سوءاستفاده ترامپ از سازمان ملل و بدعتی که هیچکس جلوی آن را نگرفت

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

مهر میناب و داغی که تازه‌تر شد

فعال شدن هشدار زودهنگام در جازان و نجران عربستان

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

جشن جوانه ها ۱۴۰۵

اینک نوبت ابهام هسته‌ای است

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵

«از جنگ نمی‌ترسیم»؛ ندای استوار ملت ایران است

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

سربازی احساس تعلق همه اقشار به یک جامعه مشترک را تقویت می‌کند

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

امریکا مقابل شروط لایتغیر ایران

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

قتل شوهر با سیانور

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم

تسلیم‌بشو نیستیم

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

نیروگاه‌ها با آمادگی مناسبی وارد فصل سرد می‌شوند

جاعلان مشغول کارند

پول حقیقی به بورس برگشت

جنگ بعدي از امروز آغاز مي‌شود

قیمت واکسن آنفلوانزا اعلام شد

حزب‌الله لبنان: از رهبران مقاومت قاطعانه حمایت می‌کنیم

اعتبار کالابرگ حداقل ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد

جان‌فدایان اقتدار و انسجام ملی را به رخ دشمن کشیدند

تقدیر سازمان بسیج مستضعفین از مواضع عزتمندانه رئیس‌جمهور در سازمان ملل

آمریکا مسبب این وضعیت است؛ پیش از حمله، تنگه هرمز باز بود

از «زابل» تا «Z» سربازی هنوز تمام نشده است!

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

شهید پاکپور در طول خدمت ۲۸۰ بیمارستان سیار راه اندازی کرد

پرتغال به صدرنشینی زودهنگام می‌اندیشد 

بدون شرح

وزیر خارجه مصر: کوچ اجباری فلسطینیان خط قرمز ماست

«ناگویا» میدان قدرت‌نمایی بانوان ایران

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار