تاکید مقام پیشین قطر بر لغو محاصره ایران

جوان آنلاین: حمد بن جاسم نخست وزیر پیشین قطر با انتشار یک پست در فضای مجازی تاکید کرد: متوجه خواسته های ایران در خصوص اموال این کشور، لغو محاصره آن و بازگشت امور به حالت عادی هستم. معتقدم که اگر قرار است توافقی حاصل شود باید شامل لغو محاصره ایران، بازگرداندن اموال این کشور و رفع تدریجی محاصره اقتصادی ایران که قبل از آغاز جنگ اعمال شده بود شود.

وی اضافه کرد: من معتقد بودم و هستم که این محاصره علیه ایران قابل توجیه نبوده است. در برابر همه این ها تنگه هرمز بازگشایی شده و به شرایط قبل برمی گردد.

حمد بن جاسم در عین حال مدعی شد: حرکت کشتی ها در تنگه هرمز باید به حالت قبل بدون هر شرط یا اعمال تعرفه یا کنترل گری بر آن از سوی هر طرفی، برگردد.

وی ادامه داد: مسئله بازگشایی تنگه هرمز و بازگشت حرکت آزاد کشتی ها در این منطقه برای ما مهم است. در عین حال حق ایران است که امور حیاتی و اقتصادی این کشور به حالت عادی بازگشته و محاصره کنونی ادامه پیدا نکند. توافقی که قرار است حاصل شود باید یک بند واضح در خصوص اوضاع یمن نیز داشته باشد چرا که به نظر من ارتباط مستقیمی با موضوع ایران دارد. یک بند نیز باید به توقف حملات در لبنان و در مرزهای عراق اشاره کند.