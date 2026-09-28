سخنگوی دولت یمن وابسته به جنبش انصارالله خطاب به عربستان سعودی هشدار داد.

جوان آنلاین: عمر البخیتی سخنگوی دولت صنعا اعلام کرد که تشدید تجاوزات عربستان علیه یمن بی پاسخ نخواهد ماند.

وی اضافه کرد: ملت یمن از خود در برابر هر کسی که زنان، کودکان و زیر ساخت هایش را هدف قرار می دهد دفاع می کند.

البخیتی تصریح کرد: دشمن جنایتکار سعودی حجم تجاوزاتش را علیه ملت یمن افزایش داده است. این حملات، جنایت جنگی وحشیانه و از پیش طراحی شده به شمار می رود.

وی گفت: رژیم سعودی باید به خواسته های ملت یمن در توقف تجاوزات، لغو محاصره و احترام به این کشور پاسخ مثبت می داد. هیچ روزی نیست که در آن خون مردم یمن توسط رژیم آل سعود ریخته نشود.

روز گذشته یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که جنگنده‌های عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۶ حمله هوایی با استفاده از جنگنده های اف-۱۵ به استان‌های تعز، الجوف، مأرب، ذمار و صعده انجام داده‌اند.

وی افزود: جنگنده‌های عربستان از پایگاه خمیس مشیط به پرواز درآمده‌اند و این حملات به شهید و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی منجر شده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان از زمان آغاز تشدید تنش‌ها به ۱۰۸۵ مورد رسیده است.