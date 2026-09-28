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تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۴
بين‌الملل » اخبار كلی

وعده‌های ترامپ برای کاهش قیمت نفت بی‌اثر ماند؛ برنت به ۹۹ دلار رسید

قیمت نفت با وجود وعده‌های رئیس‌جمهور آمریکا برای کاهش قیمت نفت و بازگشت آن به سطوح پیش از جنگ، قیمت نفت برنت در معاملات امروز بیش از یک درصد افزایش یافت و به ۹۹ دلار در هر بشکه رسید.

جوان آنلاین: بهای معاملات آتی نفت خام برنت با افزایش ۱.۶ درصدی نسبت به قیمت پایانی روز گذشته، به ۹۹ دلار در هر بشکه رسید.

همچنین معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) آمریکا نیز با رشد یک درصدی، به ۹۳ دلار و ۴۴ سنت در هر بشکه افزایش یافت.

این افزایش قیمت در حالی رخ می‌دهد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بارها وعده داده است با پایان جنگ، قیمت نفت به سطوح پیش از درگیری بازمی‌گردد؛ وعده‌هایی که تاکنون مانع از نوسانات و افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی نشده است.

تحولات منطقه و نگرانی‌ها درباره عرضه و انتقال نفت، همچنان از عوامل اثرگذار بر روند قیمت‌ها در بازار انرژی به شمار می‌رود.

برچسب ها: قیمت نفت ، نفت ، ترامپ
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