حماس در واکنش به ویدئوی یک وزیر افراطی رژیم صهیونیستی درباره تهدید به قتل یک اسیر فلسطینی، تأکید کرد این تهدیدها عزم اسرا را تضعیف نخواهد کرد.

جوان آنلاین: جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد ویدئوی نمایشی «ایتمار بن‌گویر» وزیر تندرو در کابینه رژیم صهیونیستی، که در آن تهدید به قتل «حسن سلامه»، اسیر و فرمانده فلسطینی، مطرح شده است، از عزم این اسیر و دیگر اسرای فلسطینی نخواهد کاست.

حماس تأکید کرد: «ما تمام تلاش ممکن را در تمامی سطوح و با همه ابزارها برای آزادی اسرایمان از زندان‌های رژیم اشغالگر انجام داده و خواهیم داد و تا زمانی که آنان به آزادی خود دست یابند، بر این عهد خواهیم ماند.»

این جنبش افزود: «ملت قهرمان ما همچنان به آرمان‌های ملی خود، در رأس آن مسئله اسرا، وفادار خواهد ماند و بن‌گویر جنایتکار و امثال او از سران افراطی و تروریست رژیم اشغالگر، آنان را مرعوب نخواهند کرد.»

حماس در پایان اعلام کرد: «سرنوشت بن‌گویر و امثال او از رهبران این رژیم فاشیستی، همانند سرنوشت دیگر جنایتکاران جنگی در طول تاریخ خواهد بود.»