کد خبر: 1381739
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تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۶
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پیام گردان‌های قسام به مناسبت دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله

6 گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس به مناسبت دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل اسبق حزب الله پیامی منتشر کرد.

جوان آنلاین: به نقل از قدس الاخباریه، گردان‌های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی حماس با انتشار پیامی به مناسبت دومین سالروز شهادت شهید «سید حسن نصرالله» دبیرکل شهید حزب الله لبنان تاکید کرد که غزه کسانی را که از آن پشتیبانی کردند فراموش نخواهد کرد.

به گزارش مهر، گردان‌های قسام در این پیام جمله‌ای از سخنان شهید نصرالله را منتشر کرد که در آن آمده است: «ما در اینجا هستیم تا به فلسطین و نوار غزه مظلوم و کرانه باختری و ملت لبنان کمک کنیم و ما از هشتم اکتبر (۱۶ مهر ۱۴۰۲) وارد نبرد متفاوتی شدیم و جبهه پشتیبانی از عملیات طوفان الاقصی را باز کردیم. زیرا آن را نبرد امت می‌دانیم».

سید حسن نصرالله در نهایت شامگاه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴ (۶ مهر ۱۴۰۴) در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت به شهادت رسید. این ترور در حالی رخ داد که درگیری میان حزب‌الله و رژیم صهیونیستی در جبهه شمال سرزمین‌های اشغالی تشدید شده بود.

برچسب ها: گردان های قسام ، سید حسن نصرلله ، نوار غزه
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